8月24日，科大讯飞发布2021年半年报。报告期内，公司实现营收63.19亿元，同比增长45.28%；实现净利润4.19亿元，同比增长62.12%；扣除非经常性损益的净利润为2.09亿元，同比增长2720.80%；上半年研发投入12.25亿元，同比增长27.36%；智慧教育业务营收同比增长31.48%。

智慧教育业务方面，上半年科大讯飞智慧教育业务营收同比增长31.48%，区域级因材施教解决方案在安徽蚌埠、青岛西海岸新区、昆明五华区、山西长治、湖北武汉经开区等地形成示范引领，助力区域教育高质量发展。

智慧医疗业务方面，上半年科大讯飞营收同比增长34.21%。智医助理全科辅诊系统落地全国20多个省市，上线全国200余区县、3万余家基层医疗机构，服务5万多名基层医生，累计提供超过2亿次诊断建议。智医助理电话机器人应用于常态化疫情防控和基本公共卫生随访服务，累计服务超过4亿人次。

在消费者业务中，科大讯飞办公类智能硬件也保持较快增长，营收同比增长40.72%。 2021年C端硬件产品在电商平台“618大促”中整体销售额同比增长108%。

据科大讯飞相关负责人介绍，作为“国家新一代人工智能开放创新平台”，讯飞开放平台始终坚持源头技术创新赋能产业生态，通过技术赋能、市场赋能、商业变现赋能和投资赋能，为开发者团队提供从初生、壮大到商业价值升级的全链路服务。过去一年间，科大讯飞开放平台开发者团队数量增长超80万，达到220万；营收达12.93亿元，同比增长131.70%。报告期内，平台已开放434项AI能力及解决方案，聚集330万生态合作伙伴。

“面向‘十四五’，科大讯飞将和百万生态伙伴共同推动人工智能在各个场景的落地，推动我国产业智能化升级。”该负责人如是说。

(责编：曹淼、李源)