8月24日至9月24日，由拼多多推出的大型知识普惠行动“多多读书月”举行。平台再次投入5000万元读书基金， 并联合多家国内出版社设立线上联合专区，在低价基础上官方补贴200万册正版经典好书。据悉，本季读书月活动还将联合国内知名作家，增设直连创作者与读者的“众声创作者专区”，让文坛大咖带你走进“多多图书馆”，一起感受经典作品的魅力和文学力量的价值。

作为拼多多的大型知识普惠行动，“多多读书月”在今年4月首次亮相，在为期一个月的活动中，平台联合40余家权威出版社，官方补贴覆盖了超过100万册国内外权威奖项的经典书目，给广大读者带来了一波波惊喜和福利。

“新一季读书月将在上一季玩法基础上进行产品迭代，不仅再次投入5000万元读书基金，继续扩大选书视野，增大对优质书目的补贴力度，还携手国内权威出版社联合设立线上专区，在全网最低价基础上继续补贴正版经典，书籍最低价至4.9元。”“多多读书月”负责人表示，这一季的补贴图书总预估数是200万册，首批重点补贴的上线书目SKU是1000+，在读书月持续时间里还将不断更新、扩充优质书目。相比第一季，无论是补贴书目SKU还是总册数，都翻了一倍。

商务印书馆在这一季活动中为拼多多平台的读者遴选了重量级产品，包括享誉学术界、出版界和读书界的“汉译世界学术名著”系列图书，同时还专门选配了关于阅读、学习、传统文化等优质人文社科图书100余款。不仅如此，第二季读书月还联合国内知名作家，增设直连创作者与读者的“众声创作者专区”，切实履行知识普惠战略，进一步推动“平价好书 全民悦读”。

“众声创作者计划”由拼多多联合知名作家发起，并为加入该计划的作家免费开通专属品牌页（明星店铺）。该页面可通过搜索作家关键词直连。通过“众声创作者计划”，平台将无偿投入流量资源和运营小组，帮助更多优秀的作家、优质的图书面向大众。截至目前，已有近30名知名作家加入“众声创作者计划”。未来一年，还将邀约百位创作者入驻。

据了解，在第二季多多读书月里，拼多多图书挑选组将寻书范围扩展到诺贝尔文学奖、茅盾文学奖、鲁迅文学奖、国家文津图书奖、雨果奖、国际安徒生奖、美国普利策奖、英国皇家学会科学图书奖等诸多国内外图书榜单。首批重点补贴的书目，涵盖文学、小说、历史、经济、科幻、艺术、社会科学、自然科学等众多图书类目。此外，在第一季“多多读书月”中最受读者关注及抢购的平价优质好书，也将继续纳入此次补贴范围。在推出重磅补贴的同时，拼多多平台将联动各大出版社，同步对这些畅销书目的库存进行及时补充更新。

“平台受众广、社交属性强、便于打造爆品，新电商拼多多成为近期出版业瞩目的焦点之一。” 社会科学文献出版社营销编辑、拼多多旗舰店运营负责人说。

“多多读书月”负责人透露，第二季“多多读书月”将在重点补贴书目中进行滚动甄选，迭代设立回馈读者的“超级补贴区”，纳入60余款书目，以最大的力度和诚意向读者集中推荐一批好书。

《2020多多阅读报告》数据显示，去年有超过4亿人次的读者通过拼多多“拼”知识，其中来自农村地区的图书购买订单量同比增长超过180%。拼多多目前已成为国内增长最快的线上图书销售平台之一。

拼多多成立于2015年4月，发展至今已汇聚超8亿年度活跃买家和860万活跃商户。在图书领域，已有超过2700家大型出版社、图书公司、渠道商入驻。在拼多多平台上，全民阅读也逐渐成为新消费群体的习惯。拼多多高级副总裁许丹丹表示，知识普惠已被确认为拼多多的长期战略之一，平台将继续加大对正版好书的补贴力度，通过多种形式满足消费者需求，对优质创作者出台举措进行多元化扶持，同各方一起携手推动“消费公平，知识普惠”，共同助力缩小城乡阅读鸿沟。