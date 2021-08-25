人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“多多读书月”第二季启幕

2021年08月25日14:16 | 来源：环球网
小字号
原标题：“拼”出读书人自己的节日 “多多读书月”第二季8月24日盛大启幕

　　8月24日至9月24日，由拼多多推出的大型知识普惠行动“多多读书月”举行。平台再次投入5000万元读书基金， 并联合多家国内出版社设立线上联合专区，在低价基础上官方补贴200万册正版经典好书。据悉，本季读书月活动还将联合国内知名作家，增设直连创作者与读者的“众声创作者专区”，让文坛大咖带你走进“多多图书馆”，一起感受经典作品的魅力和文学力量的价值。

　　作为拼多多的大型知识普惠行动，“多多读书月”在今年4月首次亮相，在为期一个月的活动中，平台联合40余家权威出版社，官方补贴覆盖了超过100万册国内外权威奖项的经典书目，给广大读者带来了一波波惊喜和福利。

　　“新一季读书月将在上一季玩法基础上进行产品迭代，不仅再次投入5000万元读书基金，继续扩大选书视野，增大对优质书目的补贴力度，还携手国内权威出版社联合设立线上专区，在全网最低价基础上继续补贴正版经典，书籍最低价至4.9元。”“多多读书月”负责人表示，这一季的补贴图书总预估数是200万册，首批重点补贴的上线书目SKU是1000+，在读书月持续时间里还将不断更新、扩充优质书目。相比第一季，无论是补贴书目SKU还是总册数，都翻了一倍。

　　商务印书馆在这一季活动中为拼多多平台的读者遴选了重量级产品，包括享誉学术界、出版界和读书界的“汉译世界学术名著”系列图书，同时还专门选配了关于阅读、学习、传统文化等优质人文社科图书100余款。不仅如此，第二季读书月还联合国内知名作家，增设直连创作者与读者的“众声创作者专区”，切实履行知识普惠战略，进一步推动“平价好书 全民悦读”。

　　“众声创作者计划”由拼多多联合知名作家发起，并为加入该计划的作家免费开通专属品牌页（明星店铺）。该页面可通过搜索作家关键词直连。通过“众声创作者计划”，平台将无偿投入流量资源和运营小组，帮助更多优秀的作家、优质的图书面向大众。截至目前，已有近30名知名作家加入“众声创作者计划”。未来一年，还将邀约百位创作者入驻。

　　据了解，在第二季多多读书月里，拼多多图书挑选组将寻书范围扩展到诺贝尔文学奖、茅盾文学奖、鲁迅文学奖、国家文津图书奖、雨果奖、国际安徒生奖、美国普利策奖、英国皇家学会科学图书奖等诸多国内外图书榜单。首批重点补贴的书目，涵盖文学、小说、历史、经济、科幻、艺术、社会科学、自然科学等众多图书类目。此外，在第一季“多多读书月”中最受读者关注及抢购的平价优质好书，也将继续纳入此次补贴范围。在推出重磅补贴的同时，拼多多平台将联动各大出版社，同步对这些畅销书目的库存进行及时补充更新。

　　“平台受众广、社交属性强、便于打造爆品，新电商拼多多成为近期出版业瞩目的焦点之一。” 社会科学文献出版社营销编辑、拼多多旗舰店运营负责人说。

　　“多多读书月”负责人透露，第二季“多多读书月”将在重点补贴书目中进行滚动甄选，迭代设立回馈读者的“超级补贴区”，纳入60余款书目，以最大的力度和诚意向读者集中推荐一批好书。

　　《2020多多阅读报告》数据显示，去年有超过4亿人次的读者通过拼多多“拼”知识，其中来自农村地区的图书购买订单量同比增长超过180%。拼多多目前已成为国内增长最快的线上图书销售平台之一。

　　拼多多成立于2015年4月，发展至今已汇聚超8亿年度活跃买家和860万活跃商户。在图书领域，已有超过2700家大型出版社、图书公司、渠道商入驻。在拼多多平台上，全民阅读也逐渐成为新消费群体的习惯。拼多多高级副总裁许丹丹表示，知识普惠已被确认为拼多多的长期战略之一，平台将继续加大对正版好书的补贴力度，通过多种形式满足消费者需求，对优质创作者出台举措进行多元化扶持，同各方一起携手推动“消费公平，知识普惠”，共同助力缩小城乡阅读鸿沟。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部:今年年底前158家网站和APP将完成无障碍改造
　　人民网北京8月25日电 （赵超）据“工信微报”消息，工信部24日在“回应民声”栏目中表示，自2021年1月起，在全国范围内开展为期一年的互联网适老化及无障碍改造专项行动，其中，针对视力障碍人士，网站和移动互联网应用（APP）完成改造后，将与读屏软件做好兼容，切实解决“验证码”操作困难、按钮标签和图片信息不可读的问题。158家与各类障碍群体基本生活密切相关的网站和APP已列入首批改造名单，按计划将于2021年底完成改造。…
全面启动！第二轮第四批中央生态环境保护督察组将进驻这5省
　　人民网北京8月25日电 （王仁宏）据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。此次督察共组建7个中央生态环境保护督察组，分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省和中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作，具体如下： 第一组：吉林省，组长刘伟平，副组长邱启文； 第二组：山东省，组长朱之鑫，副组长叶民； 第三组：湖北省，组长徐敬业，副组长赵英民； 第四组：广东省，组长李家祥，副组长翟青； 第五组：四川省，组长马中平，副组长张雪樵； 第六组：中国有色矿业集团有限公司，组长宋秀岩，副组长林山青； 第七组：中国黄金集团有限公司，组长杨松，副组长李树铭。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部