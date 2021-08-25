原标题：百县百茶乡村振兴沙龙活动在武汉启动

为进一步运用好“互联网+”新业态，帮助茶农、茶企、茶经销商应对疫情影响，助力茶产业健康发展，由中国农业国际合作促进会茶产业委员会指导，湖北省陆羽茶文化研究会、陆羽国际集团等单位联合倡导并发起的“百县百茶乡村振兴沙龙活动”日前在武汉正式启动。

据悉，本次百县百茶乡村振兴沙龙活动，是贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，并将活动形成长效机制，搭建服务茶产业发展的有效载体和服务平台，发挥专家学者们的专业特长，汇聚行业力量，助力乡村振兴，为推动茶行业高质量发展做出贡献。

陆羽茶交中心是省级茶交易中心，中心坚持标准导向，将茶产品入场交易从“三无（产品）”升级为“三标（地标、企标和陆标）”，建立起第三方服务平台，汇聚四大板块专业会员机构，为茶行业上下游企业提供标准、交易、文化、金融四大服务，助力产业升级、产销对接，赋能产业从业者，提升行业效率、消费者效用。其中为茶产区、茶企提供“五入驻”（入所、入仓、入网、入馆、入展），为茶终端、茶经销商提供“五赋能”（标准、产品、系统、培训、文化）。目前平台服务湖北及全国50个核心产茶区，交收提货率达到60%以上，有效破解了茶企卖茶难、消费者选茶难、流通环节多、效率低的难题。

从一个茶的IP变成一个茶产业的“四化”（标准化、数字化、品牌化、国际化）的综合服务平台，陆羽茶交所多次受邀请参加中国农产品电商高层会议，并作为重要案例与大型电商平台与行业研讨。业界认为，陆羽茶交所的探索和实践，寓示着重度垂直于茶产业链的产业互联网时代的到来。其对农业现代化升级的推动，对茶企茶农乡村振兴的助推、对中小个体茶商就业稳业难问题的解决，促进消费升级具有重要意义。目前该中心已为“利川红”“恩施玉露”“英山云雾茶”“采花毛尖”“赤壁青砖茶”“宜红茶”等为代表的一大批湖北茶叶品牌以及福建、云南、浙江、江西等全国知名产茶区名优茶企进行重点推介销售。平台成立以来累计交易量突破200亿元，2020年提货达10.9亿。截至今年6月，陆羽茶交中心已注册经销商超17万户。

在当天的启动仪式上，陆羽国际集团董事长严建红表示，希望将来能够和各路专家学者，把智库经验带到产区，把商业模式带到产区，把全国各地的茶友茶商带到产区，真正给百县百茶带来致富，带来商业的产销对接，带来长期的“五个提升”：交易量的提升、销售额的提升、经销渠道的提升、品牌的提升和市场的提升。

(责编：曹淼、李源)