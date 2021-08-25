原标题：解读京东半年报：持续低利润运营 在苦活累活中升维价值

年中财报季，各家企业都非常在意自己的核心财务指标数据。尤其是头部企业的表现，更是备受全社会关注。但是，有一家企业的吸睛之处却恰恰体现在核心指标的“降速”之上。它就是京东。

8月23日，京东发布2021年第二季度及中期业绩，其中第二季度，京东净收入为2538亿元人民币（约393亿美元），同比增长26.2％。但是，经营利润仅有3亿元，同比下降高达94％。

如此低利润率运营，是京东的盈利能力下降了吗？几组数据可以给出说明。第二季度，京东在900万自营SKU的基础上实现了31天的库存周转天数和5.8％的履约费用率。

那成本都花到哪儿去了呢？截至2021年6月30日，京东物流已运营约1200个仓库，一年间，京东物流运营的仓库数量增加了450个，这个数字相当于京东从2007年开始自建物流到2017年十年间的仓库增长总量。

今年上半年，京东物流为26万一线员工支付的月平均工资支出超过1.1万元。并且于日前宣布，自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将京东员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。

截至2021年6月30日，京东体系上市公司及非上市公司员工数已达到近40万人，与去年同期相比增加近12万人。

此外，从2017年初全面向技术转型以来，京东体系已在技术上累计投入近700亿元，且目前仍在继续追加投入之中。

在近日举办的实体经济高质量发展路径线上研讨会上，国务院发展研究中心市场经济研究所原所长任兴洲谈到了一个新型实体企业的概念。

它主要有这样几个特征：一是立足于实体企业，为实体企业服务，实现实体企业更好的发展；二是具有数字技术能力，通过数据技术为上下游企业提供完整的解决方案，以提升实体企业的核心竞争力。

京东通过做苦活累活但有价值的事儿，并以此不断追求价值升维和乘法效应，对用户、合作伙伴乃至社会实现价值和贡献的更大化。通过持续十多年的零售、物流、技术等基础设施建设，今天的京东可以帮助更加偏远地区的消费者享受到高品质的商品及“当日达”和“次日达”的服务，这一服务范围目前已覆盖全国55万个行政村，有效地帮助这些地区释放产业活力、促进消费升级和乡村振兴。

此外，京东还通过开放自身长期积累的技术与服务能力，推动产业数字化，实现“强链、补链”。如今，超过1000家制造企业借助京东打造的C2M反向供应链提升新品开发能力，未来三年将提升到10000家制造企业；有5.9万家企业在使用京东物流提供的一体化供应链服务，实现了降本增效；1300多家大型企业、超120万家中小微企业在使用京东云提供的一站式数智化技术服务。

据悉，未来十年，京东还将潜心打造新一代基础设施——京东数智化社会供应链，利用技术和供应链能力帮助合作伙伴降低流通成本、提升经营效率，降低先进技术的应用门槛，让缺乏技术能力的中小微企业也能拥有先进的资源和能力。

通过对基础设施建设和技术研发的持续投入，京东助力了广大农村和偏远地区居民能够享受到与发达地区一样的高品质商品和服务，让广大中小微企业也能享有同样高效的供应链服务。

(责编：李源、曹淼)