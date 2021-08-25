浦发银行发行20亿元“可持续发展挂钩债券”
2021年08月25日14:50 | 来源：人民网
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近期，浦发银行主承销的华能国际电力股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续发展挂钩债券)完成发行，规模20亿元，3年期票面利率2.99％。
据了解，根据企业的情况，浦发银行将本期可持续发展挂钩债券的关键绩效指标（KPI）设置为“华能国际浙江公司可再生能源发电新增装机容量”，可持续发展绩效目标（SPT）设置为“2021年1月1日至2023年12月31日可再生能源发电新增装机容量不低于90万千瓦”。经测算，达成该目标后，预计2021年至2023年可累计实现二氧化碳减排量190.96万吨，节约标煤84.27万吨。
浦发银行相关业务负责人介绍，今年以来，浦发银行持续探索绿色“挂钩”模式，运用绿色债券、绿色信贷等融资工具，创新推出多项业务。如落地碳中和挂钩贷款，用于滁州隆乐新能源有限公司滁州隆基乐叶34.5MW屋顶工商业分布式光伏发电项目建设。此外，浦发银行还为青岛冠中生态股份有限公司提供了生态修复领域的碳中和挂钩贷款。将贷款利率与企业植被修复及固碳能力提升相挂钩，企业实现上一年度的目标值后，银行贷款的利率根据协议进行阶梯式下调。
该负责人表示，浦发银行将不断丰富完善绿色金融产品体系和服务体系，持续推进绿色债券、SLB、ESG等气候与社会可持续发展债券的创新研发，组合运用绿色信贷、绿色债券、绿色并购、绿色银团、绿色资产证券化、绿色租赁、绿色股权等金融工具，积极发挥金融助力实现 “碳达峰、碳中和”目标的作用，切实服务于国家战略和实体经济发展。
(责编：曹淼、李源)
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