湖南泸溪：万亩葡萄果飘香
2021年08月25日15:10 | 来源：人民网
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游客在开心地采摘葡萄。 受访者供图
村民正在品尝刚刚采摘的葡萄。 受访者供图
当地农民正在采摘葡萄。 受访者供图
泸溪县葡萄种植园航拍。 受访者供图
人民网北京8月25日电 （黄盛）日前，湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县上万亩葡萄种植园迎来丰收。当地农民纷纷前去采摘，品尝汁多味美、香甜可口的高品质葡萄。
据悉，泸溪全县的葡萄种植规模达11000亩，年产量达500万公斤以上，年产值超过1亿元，主要分布于武溪镇、洗溪镇、浦市镇等。其中，武溪镇“狮子山”葡萄盛产巨峰、玫瑰、金手指等多个优质品种，成为当地探索文旅融合、助推乡村振兴的产业富民新模式。
(责编：张文婷、吕骞)
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