新增储量超12亿吨！大庆油田古龙页岩油勘探取得重大突破
2021年08月25日15:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国石油获悉，中国石油大庆油田古龙页岩油勘探获重大突破，今年已落实含油面积1413平方千米，新增石油预测地质储量12.68亿吨，并已通过审查。
大庆油田古龙页岩油勘探开发现场。受访者供图
据大庆油田有关负责人介绍，大庆油田部署钻探的古页油平1、英页1H、古页2HC等重点探井，收获日产油30立方米以上高产且试采稳定，其中古页油平1井见油生产超500天，累产原油6000多吨，累产油气当量近万吨。目前，平面上已有43口直井出油，5口水平井获高产。
大庆油田古龙页岩油勘探开发现场。受访者供图
大庆油田勘探开发已逾60年，面对油田储采失衡和稳产难的挑战，大庆石油创新非常规勘探思路，加强页岩油富集规律研究和富集层评价以及水平井压裂提产攻关，取得了页岩油原位成藏理论、关键工程技术、勘探实践等一系列进展。
大庆油田古龙页岩油勘探开发现场。受访者供图
据介绍，大庆油田今年将开钻100口井，已完钻58口井，试油27口井，已有25口井见油，17口井获工业油气流。目前正按“项目化管理、市场化运行、平台化布井、工厂化作业、智能化管控、低碳化发展”全新模式，开展开发先导试验，积极推动大庆古龙陆相页岩油国家级示范区建设。“十四五”期间，古龙页岩油将新增石油探明地质储量10亿吨，页岩油年产量达到100万吨以上。
(责编：张文婷、吕骞)
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