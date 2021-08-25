近日，58同城发布了2021年7月二线城市就业大数据，从城市、职位等多个维度展现了二线城市的就业状况。

从整体数据来看，7月全国整体招聘人数上升62.1%。其中，二线城市招聘需求同比增长57.6%，同时求职活力较上月也大幅上升，环比增长43.1%。

从城市招聘情况来看，二线城市招聘需求TOP10城市为贵阳、宁波、济南、惠州、石家庄、南宁、嘉兴、南昌、无锡、常州。其中，常州增长最快，同比增长27.2%。

求职吸引力方面，热门城市TOP10分别为南宁、贵阳、昆明、宁波、金华、温州、泉州、石家庄、济南、南昌。其中南宁、贵阳、昆明、泉州、济南、厦门、保定、兰州的求职吸引力环比增长均在50%以上。58同城相关负责人分析认为，7月是毕业生求职高峰期，得益于二线城市旺盛的用工需求以及相比一线城市更舒适宜居的生活环境，能保证生活质量的同时也有不错的发展前景，近年来愈发受到年轻一代青睐。

从二线城市的招聘活跃职位来看，7月二线城市招聘需求旺盛的TOP10职位包括普工、操作工、销售代表、包装工、组装工、服务员、保安、分拣员、装卸/搬运工、快递员。其中，分拣员同比增长最快，涨幅明显，其次是装卸/搬运工，同比增长将近50%；在招聘需求旺盛的TOP5城市中，招聘需求最高的职位均为普工。

从求职投递来看，二线城市求职热门职位TOP10包括普工、服务员、货运司机、店员/营业员、文员、保安、商务司机、收银员、淘宝客服、送餐员。其中服务员求职需求同比增长30.1%，普工、店员/营业员、收银员和送餐员环比增幅均超过50%。

(责编：曹淼、李源)