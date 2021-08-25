近期，比亚迪公布了最新销量数据，汉上市一周年的累计销量已突破10万辆，达到101309辆。据乘联会发布最新数据显示，今年1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%，中国新能源汽车市场争夺战正日趋白热化。

电池作为电动车核心部件之一，其安全性，很大程度决定了电动车的安全性能基础。比亚迪相关项目负责人表示，比亚迪销量一飞冲天，尤其是旗舰车型汉，这背后刀片电池功不可没。在动力电池的300多项安全测试中，针刺测试的结果对比明显，比亚迪刀片电池针刺后，无明火、无烟，表面温度仅为30-60℃。普通磷酸铁锂电池针刺后，无明火，冒烟，表面温度200℃-400℃。三元锂电池针刺后，剧烈燃烧，表面温度超过500℃。

该负责人介绍，传统动力电池以卷绕的形式生产电芯，而刀片电池采用叠片工艺。相比卷绕结构，叠片结构有着更均匀一致的电流密度、优良的内部散热性能、更适合大功率放电。因此刀片电池有着更好的循环特性、安全特性和能量密度。

“就如同同样大小的箱子里，一个装满乒乓球，一个装满直尺，我们可以轻松地想象出叠片工艺对空间利用率的帮助。这也使得刀片电池克服了磷酸铁锂材料能量密度低的劣势。”他表示，具体到刀片电池的叠片工艺，比亚迪将正极片、负极片，先模切裁断成单片，在隔膜中按照设定的层数叠成极芯，并通过热压将极片与隔膜固定。极片长度约1000mm，条状的正负极片，需要有序地插入折叠隔膜里，这对工艺要求是十分苛刻——极片需要平整地插入，同时要保证插入的深度，需要刚刚好。

此外，陶瓷涂层对于锂离子电池性能有重要的影响，尤其是对锂电池安全性能具有重要的意义。全方位的安全涂层，当电芯发生内短时，不会发生剧烈反应，安全性能极大地提升。不仅能显著地提高安全性，还能提高电池的循环等综合性能。

“刀片电池通过在关键部位，使用耐高温和具有优异绝缘性能的高温陶瓷涂层，获得非常高的安全性。大尺寸叠片工艺和全方位高温“陶瓷电池”技术的加持下，刀片电池充电循环寿命超4500次，即电池充电4500次后衰减低于20%，寿命是三元锂电池的3倍以上，刀片电池的等效里程寿命可突破120万公里；瞬时放电电流高达800A，满足高性能纯电动汽车的开发需求。搭载刀片电池的汉EV，百公里加速快至3.9秒。”该负责人指出。

(责编：李源、曹淼)