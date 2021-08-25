近日，中国邮政储蓄银行把党史学习教育同总结经验、推动工作结合起来，大力开展“我为群众办实事”实践活动，充分发挥自身优势，积极履行社会责任，用切实举措持续为农服务、以实际行动助力乡村振兴。

福建省分行结合当地实际，针对福鼎白茶、漳州兰花、古田菌菇、霞浦大黄鱼等特色行业提供专项贷款品种支持，积极参与试点“两权”抵押贷款业务，同时将农村信用体系建设作为服务“三农”领域重点基础工作，破解融资难、融资贵问题。

湖南省分行以党建为引领，积极推动信用村建设、信用户评定，为村民提供信息录入、评级授信等“一站式”金融服务，降低农户融资成本。被评为信用户的村民在申请贷款资金时，不需要抵押物，可以随用随支随还。

陕西省分行不断解决农民“急、难、盼”问题：提速线上贷款，解决急事，依托惠农服务平台，加大对客户的贷款投放力度；主动对接新型农业经营主体，深入开发特色产业需求；打造新模式，满足需求，推出“惠农+信用村”“党建+惠农”“惠农+特色产业”等举措，全力提升惠农服务的覆盖面和满意度。

吉林省辽源市分行积极与辽源市不动产权交易中心沟通，打造一站式便民服务，不仅为贷款客户提供了便利，还开辟了一条办理抵押登记、查档等业务的绿色通道。

山西省大同市云州区支行在支持乡村振兴的道路上，充分发挥网络覆盖面广、深度下沉的优势，将工作场所“搬到”田间地头，主动对接乡镇需求，通过召开座谈会、发放宣传单、入户宣传等形式，普及金融知识，调研区域产业发展情况及产业上下游客户金融服务需求，在惠民惠农项目、信贷资金投放等方面深耕细作，立足发展需求，拓展服务思路，积极助力乡村振兴。

(责编：曹淼、李源)