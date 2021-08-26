8月25日，美图公司发布2021年上半年财报。财报显示，2021年上半年美图实现总收入人民币8.060亿元，同比2020年增长44.6%；其中高级订阅服务业务迎来迅猛增长，同比大增150.7%，占比达26.2%。期内，美图公司经调整归属于母公司拥有人的净利润人民币3340万元，实现半年盈利, 同比2020年上半年增长33.8%。

高级订阅服务的显著增长，将美图公司业绩推向高光时刻的同时，也再次印证了新商业模式的深远未来前景。

美图的高级订阅服务自2019年推出以来，一直处于高速增长中。美图2020全年报数据显示，高级订阅服务及应用内购买业务收入同比大增140.1%，达人民币2.065亿元。来到2021年上半年，该项业务再次迎来大增，业务收入达人民币2.109亿元，同比2020年上半年大增150.7%。

高级订阅服务业务强劲增长，主要得益于新增会员数与会员续订率的双向拉动。数据显示，截至2021年6月，应用已经拥有约300万有效高级订阅用户。而在美图秀秀、美颜相机等产品庞大的用户规模基础上，未来这一数据仍将持续增长，为美图盈利模式注入新动能。

在美颜市场竞争者众多，且竞争日益激烈的局面下，美图为何能够脱颖而出，并保持赛道领先地位？其背后与美图公司独有的产品矩阵优势有关。

一方面，美图坐拥美颜相机、美图秀秀两大用户规模头榜产品，赛道流量优势明显。QuestMobile发布《中国移动互联网2021半年大报告》数据显示,美图公司旗下美图秀秀、美颜相机分别再度蝉联2021半年度中国移动互联网实力价值榜图片美化、拍照摄影赛道用户规模第一。

另一方面，美图旗下系列产品核心竞争力强劲，帮助美图构筑起坚实的品牌护城河。对企业来说，无论是产品的优化升级还是用户使用体验的提升，都依赖于科技实力的支撑。因此加大科研支出，不断推进产品研发、优化是吸引用户流量，提升用户粘性及忠诚度的可行之道。基于此，美图公司在产品研发领域持续加大支出，投入巨额资源优化迭代系列产品，帮助用户获得更好的使用体验。

财报数据显示，截至2021年6月30日，美图公司研发开支达人民币2.595亿元。

此外，在产品功能方面，以美图秀秀、美颜相机等为代表的产品功能越来越丰富多样，满足了用户不断衍生出来的变美新需求。

以美图配方为依托，美图秀秀打造出UGC共创社区，大大激发了用户参与的自由度和热情。在美图配方下，用户可根据系统提供的AR贴纸、边框、滤镜等多种美学元素自由搭配组合，创造出个性化的影像美化模板，“变美”变得更加方便快捷。

在美图旗下MCP（美图创意平台）上，汇聚着来自世界各国的艺术家，他们以专业艺术能力丰富美学表达，拓展延伸美的边界。同时，平台还与高校联盟、领军艺术家、内容极客以及众多创作者进行联动，共同构筑美的虚拟和现实的赛道，打造更多美的作品，开启用户对美的想象。

从虚拟美到现实美，美图公司将美的定义延伸至现实空间，帮助用户在变美的道路上发掘出更多的可能性。例如在高级订阅模式下，用户可以享受到牙齿矫正、五官重塑、视频提词器等更便捷的使用工具、更丰富的创意内容及更高级的影像美化功能，进而获取更优越的使用体验。

2021年，美图公司进一步深化落地“变美战略”，为实现“整合变美生态链，帮助用户全方位变美”的愿景，美图公司在稳健经营基础上，在“变美”领域中积极布局，帮助美业全方位迈向智能化、数字化。

以美图宜肤为例，在独有AI技术支持下，美图公司系列产品能够精确识别个人的肤质，精准推荐护肤解决方案，并且帮助客户最终提高销售转化率。数据显示，美图宜肤研发出的旗舰级全景式皮肤检测仪已完成全球240多个城市的投放。

在美业SaaS服务方面，美图公司投资的美得得目前为中国覆盖250多个城市的超过10000家化妆品店提供企业资源规划(ERP) SaaS服务。美得得的ERP SaaS服务平台，可更高效促进美妆产业的上下游协同。目前美得得已开始与部分国内知名彩妆品牌达成合作，也将促进与国潮新锐品牌、国际品牌的合作。在新的2021年，美图公司打出了一套业绩增长与驱动行业发展的组合拳，彰显出新商业模式的发展潜力。

(责编：赵超、陈键)