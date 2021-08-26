8月26日，安谋科技（中国）有限公司（“安谋科技”）发布“双轮驱动”战略以及新业务品牌“核芯动力”。

一方面持续推动Arm CPU架构的本土化、生态化发展；另一方面聚焦自主研发，打造自主架构的XPU产品和多样化生态，以自主架构XPU的创新发展与传统计算IP相配合，提供多样化、定制化、符合中国产业及市场需求的计算元素。

“核芯动力”旨在打造开放的智能数据流融合计算平台，囊括了安谋科技此前已经发布的“周易”NPU、“山海”SPU、“玲珑”ISP和“玲珑”VPU等多个自研XPU产品系列。

截止目前，已经实现了超过90个本土客户IP授权，预计2021年客户基于“核芯动力”XPU产品的芯片出货量将超过1亿片。

NPU是下一代智能计算的核心，承担着高算力和实时感知等关键任务。为了解决NPU定制过程中生态碎片化、重复投资和应用规模受限等问题，2021年7月15日，安谋科技联合50多家产业龙头企业和机构共同发起成立了“智能计算产业技术创新联合体”（ONIA），宣布全球首个开源神经网络处理器指令集架构（NPU ISA）。这一“中国首发、全球开源”的NPU ISA 将聚集全球产业链资源，通过开放的模式，共建生态、共享成果，推动NPU生态建设。ONIA囊括了中国集成电路产、学、研等方面的代表力量，预计到2021年年底会员单位将突破100家。

此外，安谋科技还将通过技术及资本支持等多种手段，支持XPU生态建设，推动智能计算生态创新发展。吴雄昂透露，为支持技术创新，安谋科技将为ONIA会员提供“周易”NPU免费授权，并联合安创加速器，孵化10家基于开源架构和XPU的创业企业。

(责编：赵超、陈键)