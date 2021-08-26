最近，“千兆宽带”也早已从运营商的概念宣传走入了千家万户，北京不少家庭已经将宽带升级到了1000兆。不过，仍然有很多用户心存疑惑：为什么宽带升级后网速却并没有达到宣传的那么快呢?

在这里我们就不得不提到一个关键设备——WiFi6路由器，作为千兆宽带的好搭档，WiFi6路由器对于网速的提升有着不可忽视的作用。

你家的网速为什么上不去?

现在我们家庭的主要宽带是光纤入户，而主要的组网方式是光猫连接路由器，通过路由器来建设家庭内部的局域网，也就是我们常说的无线网络，一般我们手机或智能家居设备上网连接都离不开路由器。

随着手机、平板、智能家居的普及和应用，无线终端接入数量大幅提升。传统的WiFi技术是一对一数据传输，简单来说一台WiFi路由器只能同时服务一个终端设备，一旦超负荷多个终端同时使用就会出现延迟大、网络卡顿的问题。

而WiFi6则具备智能分频技术，多个终端设备连接同一路由器时，会被自动划分先后顺序，让无线路由器同步和多个设备进行信号传输，降低数据拥堵和信号延迟。不仅如此，WiFi6相比传统路由器有着更强的抗干扰技术和较强的墙体穿透性，能让家里网络信号得到更大范围的覆盖。

正所谓“好马配好鞍”，当家里升级到千兆宽带后，也需要相应的硬件设备进行匹配，只有这样情况下家里网络才能发挥出最好效果。

哪些WiFi6路由器值得安利?

既然已经了解WiFi6对于千兆网络的重要性，那么我们该如何选择适合自己的路由器呢?

近段时间，“北京联通智慧家庭实验室”选取市面上部分WiFi6路由器进行多个维度的体验测评与分析，为用户选择路由器提供数据参考。据了解，这个推荐榜单每季度发布一期，可在中国联通APP或“北京联通”官方微博方便查看。

在模拟客厅无遮挡环境无线能力时，450元以上的路由器中小米R3600、小米AX6000、小米AX3600三款路由器性能突出;而450元以下价位的小米CR6606、TP-LINK XDR 1850以及Redmi AX6表现出色，但相较于前三款能力稍逊一些。

同样将这些路由器放置在卧室，有墙体间隔环境下时，小米R3600、小米AX6000、小米AX3600比TP-LINK AX6000、华硕RT-AX82U表现更好。450元以下的路由器中测评中，Redmi AX6一枝独秀远超其他同类产品。

兼顾能力与功能综合来看，小米三款路由器以及TP-LINK AX5400、Redmi AX6值得入手，有需要的用户可以参考。

目前，北京联通已全面开通“全屋网络1元检测”服务，仅需1元，联通智慧家庭工程师便可上门为用户排查网络故障。结合网络测试结果，北京联通还会为用户设计个性化家庭网络优化方案，让用户全屋没有盲区，无论在哪个房间哪个角落，都让全家畅享更高品质的信息生活。

(责编：赵超、陈键)