我国农村网民规模接近三亿 城乡实现“同网同速”
2021年08月27日10:24 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （赵超）中国互联网络信息中心（CNNIC）今天发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%，超过全球平均水平6个百分点。
《报告》显示，截至2021年6月，我国农村网民规模为2.97亿，农村地区互联网普及率为59.2%，较2020年12月提升3.3个百分点，城乡互联网普及率进一步缩小至19.1个百分点。
《报告》指出，农村地区通信基础设施逐步完善，推动农村互联网使用成本逐步下降。行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，农村和城市“同网同速”，城乡数字鸿沟明显缩小，年底有望实现未通宽带行政村动态清零。
同时，互联网及科技企业走向下沉市场，带动农村地区物流和数字服务设施不断改善，推动消费流通、生活服务、文娱内容、医疗教育等领域的数字应用基础服务愈加丰富。随着数字化“软”“硬”件日趋完善，广袤的下沉市场逐步享受到数字化带来的便利和实惠。
《报告》显示，截至2021年6月，农产品网络零售规模达2088.2亿元，全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，有效打通了农村消费升级和农产品上行的末梢循环。下沉市场网民对短视频的使用率达88.6%，较一二线市场高2.2个百分点；对网络视频与即时通信的使用率与一二线市场持平，表明相关应用不仅丰富了下沉市场用户的娱乐生活，也成为其重要的信息表达和获取通道。
(责编：赵超、吕骞)
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