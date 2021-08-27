人民网北京8月27日电 （赵超）中国互联网络信息中心（CNNIC）今天发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%，超过全球平均水平6个百分点。

《报告》显示，截至2021年6月，50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。2020年以来，有关部门大力推动互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及。国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》、工业和信息化部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》，提出优先推动115家网站、43个APP进行适老化改造，着力解决老年人、残疾人在智能技术面前遇到的困难。

同时，互联网企业及社会各界积极响应，加快解决老年人无健康码出行难、不会操作就医难等问题，健康码适老化相关功能已覆盖全国至少3000万老年群体，科技和互联网企业在地图、新闻等应用中开通针对残疾人群的无障碍功能，推动科技创新成果惠及全民。

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