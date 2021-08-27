国家广电总局今天表示，坚决支持税务部门对演员郑爽偷逃税案件的处理决定。

北京世纪伙伴文化传媒有限公司和郑爽严重违反电视剧制作成本配置比例要求，在申请电视剧《倩女幽魂》发行许可时隐瞒真实情况、提供虚假材料，依据《广播电视管理条例》《互联网视听节目服务管理规定》《电视剧内容管理规定》等法规规定，国家广电总局决定：不得播出电视剧《倩女幽魂》（发行许可证号：（京）剧审字（2020）第018号）；各级广播电视播出机构、广播电视视频点播业务开办机构和网络视听节目服务机构不得邀请郑爽参与制作节目，停止播出郑爽已参与制作的节目。

国家广电总局表示，偷逃税、“阴阳合同”、“天价片酬”违反法律法规，扰乱行业秩序，冲击社会公平正义底线，广电总局对此“零容忍”。

广电总局将进一步加强演艺人员片酬规范管理，加强行业管理和队伍教育，对违法违规的演艺人员和相关机构坚决严肃追责处理，促进行业健康发展。

(责编：郝江震、岳弘彬)