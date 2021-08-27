原标题：灵活用工模式受追捧 加速产品迭代升级

新经济形态下,灵活用工逐渐成为新物流、新零售、知识付费、众工众包等行业的新用工模式。企业在为社会提供大量就业机会的同时,自身也有遇到严重财务及税务问题的风险。

在传统的用工模式下,一些企业通常会采用劳务派遣、签订虚假合同、虚增人头、发票报销、薪资代发等方式来降低用工成本,但是在越来越严格的税收监管大环境下,这些方式往往也会给企业带来严重的涉税风险。为了科学合规地降低用工成本,以灵活用工为根本特征的新型用工模式逐渐成为发展趋势。

据《中国灵活用工发展报告(2021)》蓝皮书数据显示,2020年中国企业整体采用灵活用工比例达到55.68%,比2019年增加约11%,其中,超过四分之三的企业主要出于“降低用工成本”这一动机使用灵活用工。

8月26日,灵活用工产业互联网交易平台雁工云宣布完成数千万元PreA轮融资。本轮融资将聚焦产品研发和人才引入,加速技术创新,建立起产品和服务体系壁垒,以此加强公司在灵活用工领域的竞争优势,进一步扩大市场与规模。

雁工云于2019年正式上线,定位灵活用工产业互联网平台,通过整合全国灵活用工相关政策及优秀企业,解决市场信息不对称、成本高、无优质税源地等问题,从而帮助企业实现“降本、合规、增效”的最大化。截至目前,雁工云已上线近100余家全国牌照方,服务涉及电商、直播、教育、物流、游戏等常见行业在内的1000余家用工企业,覆盖100万灵活就业创客,平台年度流水近30亿元。

作为全国唯一一家获得三级安全等级保证的灵活用工平台,雁工云融合了灵活用工与税务优化服务,有效提高企业的财税合规能力,科学地实现了降本增效。

企业的核心竞争力,体现在每个环节的推陈出新。作为灵活用工行业的佼佼者,雁工云针对行业痛点,不断创新服务模式,致力于为用户提供更好的服务体验。

在市场常见的合作模式中,用户只能挂靠一家税源地,一旦税源地出现问题,或企业面临业务调整,用户则需要重新寻找、更换税源地,大大增加人力负担,降低办事效率。为了解决此类痛点,雁工云实现了多税源地一键挂靠和灵活切换的服务功能,彻底消除了用户税源地的切换烦恼,打破开票类目限制。

不仅如此,雁工云还首创了“Freemium模式”,用户注册即可享受60万免费额度,不满意随时停用,打破了以往市面上用工平台“先付费,后使用”的商业模式,最大程度地减轻企业的成本负担和付费使用的后顾之忧。

在资金安全方面,由于信息不对称等因素,导致用工企业、服务商、灵活就业者三方缺乏足够的了解与信任。在资金往来的同时,企业需要承担相应的资金安全风险。为了保障用户的资金安全,雁工云接入支付宝、银行等第三方权威机构,通过实现机构、企业、平台三方共管,确保每一笔资金的流转安全,为用户的资金上了一道安全锁。同时凭借行业领先的智能风控体系,切实从事前、事中、事后,把控业务真实性、交易合规性,从而帮助用工企业有效规避税务风险。

在产品体验方面,雁工云依托自身强大的产研实力,融合一键用工、便捷结算、自动开票等先进功能于一体,实现了全流程在线化、可视化操作,持续推动平台向数字化、智能化升级,极大地提升了操作便捷度和用户体验感。

(责编：赵超、吕骞)