人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

证监会：拟对北京文化及相关责任人员依法作出行政处罚并采取市场禁入措施

2021年08月28日08:05 | 来源：人民网
小字号

图片来源：证监会官网

人民网北京8月28日电 （黄盛）据证监会官网27日发布的消息《证监会拟对北京文化及相关责任人员依法作出行政处罚并采取市场禁入措施》显示，2020年12月，证监会依法对北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）涉嫌信息披露违法行为立案调查。

证监会披露称，北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司在2018年虚假转让《倩女幽魂》和《大宋宫词》两部电视剧的项目投资份额收益权，虚增收入4.6亿元，虚增净利润1.91亿元，2018年年度报告存在虚假记载。近日，证监会对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对公司及董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。

证监会表示，财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益，始终是证监会监管执法打击的重点。下一步，证监会将深入贯彻中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，落实“零容忍”工作方针，坚持分类监管、精准打击，依法从严从快从重查处各种信息披露违法违规行为，不断推动提升上市公司质量，更好服务实体经济高质量发展，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供更加坚实的法治保障。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：拟对北京文化及相关责任人员依法作出行政处罚并采取市场禁入措施
　　图片来源：证监会官网 人民网北京8月28日电 （黄盛）据证监会官网27日发布的消息《证监会拟对北京文化及相关责任人员依法作出行政处罚并采取市场禁入措施》显示，2020年12月，证监会依法对北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）涉嫌信息披露违法行为立案调查。 证监会披露称，北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司在2018年虚假转让《倩女幽魂》和《大宋宫词》两部电视剧的项目投资份额收益权，虚增收入4.6亿元，虚增净利润1.91亿元，2018年年度报告存在虚假记载。…
虚增收入4.6亿元！证监会拟对北京文化作出行政处罚 相关责任人市场禁入
　　人民网北京8月27日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对公司及董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。 根据证监会通报，2020年12月，证监会依法对北京文化涉嫌信息披露违法行为立案调查。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部