图片来源：证监会官网

人民网北京8月28日电 （黄盛）据证监会官网27日发布的消息《证监会拟对北京文化及相关责任人员依法作出行政处罚并采取市场禁入措施》显示，2020年12月，证监会依法对北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）涉嫌信息披露违法行为立案调查。

证监会披露称，北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司在2018年虚假转让《倩女幽魂》和《大宋宫词》两部电视剧的项目投资份额收益权，虚增收入4.6亿元，虚增净利润1.91亿元，2018年年度报告存在虚假记载。近日，证监会对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对公司及董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。

证监会表示，财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益，始终是证监会监管执法打击的重点。下一步，证监会将深入贯彻中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，落实“零容忍”工作方针，坚持分类监管、精准打击，依法从严从快从重查处各种信息披露违法违规行为，不断推动提升上市公司质量，更好服务实体经济高质量发展，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供更加坚实的法治保障。

(责编：孙红丽、吕骞)