人民网北京8月28日电 （黄盛）“普及金融知识 守住‘钱袋子’”“金融知识进万家”“全国投资者保护宣传日”“争做中国好网民工程”……今年以来，中国人民银行、银保监会、证监会、国家网信办四部门积极打造金融教育品牌，利用集中性金融知识普及活动契机，为人民群众答疑解惑，先后开展了一系列金融知识普及活动，强化金融消费权益保护。

“促进全社会整体金融素养和能力提升是金融工作水平在更深层次上的体现，也是强化金融消费权益保护的预防性措施。”27日上午，中国人民银行党委委员、副行长刘桂平在2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动媒体吹风会上表示，从2019年开始，中国人民银行、银保监会、证监会、国家网信办每年9月联合开展金融宣传教育活动，面向金融消费者、投资者和广大网民，共筑维护金融消费者长远和根本利益的坚固防线，不断提高社会公众金融知识水平、金融风险意识和自我保护能力，推动建立健全广泛覆盖、公平统一、可持续的多层次金融知识普及新格局。

推动金融知识普及教育，解决群众“急难愁盼”

金融消费者保护工作，事关广大人民群众利益，涉及千家万户。做好金融消费者保护工作，是以人民为中心的发展思想，在金融领域最直接、最具体的体现。

那么，怎样聚焦群众的“急难愁盼”问题，通过金融知识普及教育，提升大众金融素养？

刘桂平表示，央行立足国情实际，努力探索构建具有中国特色的金融知识终身学习体系。

据刘桂平介绍，近年来，中国人民银行持续同教育部、银保监会、证监会等部委保持沟通协作，联合研制了金融知识进中小学课程教材框架要点，使金融基本知识系统纳入国民教育体系，形成中小学金融素养教育的长效机制；支持银发经济、养老金融发展，致力于提升老年人金融素养和风险责任意识，缓解老年人面临的数字鸿沟问题，为老年人金融知识宣传普及提供全方位的支持，从宣传内容、方式以及长效机制等方面着力，开展有温度的养老金融教育，让老年人“一看便知”“一学就会”“一听就懂”。

银保监会消费者权益保护局局长郭武平表示，金融消费者保护是银行保险监管最重要的法定职责之一，也是与人民群众距离最近、联系最紧密的工作之一。银保监会加强12378银行保险消费投诉热线管理，畅通渠道，紧盯消费者反映强烈的突出问题，做好诸如老年人应用智能技术困难问题等重点工作，重点在金融宣传教育活动中围绕“一老一少”进行知识普及和风险提示。

证监会投资者保护局局长张迅介绍说，证监会始终坚持当好中小投资者合法权益的守护人，统筹推进各项投资者教育服务工作。一是结合党史学习教育，组织开展红色投教宣传活动；二是结合改革进程和市场热点，组织开展专项投教活动；三是结合关键时点，持续做好投资者合法权益保护工作；四是结合国民教育，从源头上提高国民金融素养；五是结合投资者教育基地建设，为投资者提供更高质量、更有实效的教育服务。

国家网信办网络社会工作局副局长刘红岩表示，将与中国人民银行、银保监会、证监会协调联动，形成工作合力，聚焦重点人群，推进网民金融素养教育，唱响金融好声音，激发网上金融正能量。

多部门联动，守护金融消费者“钱袋子”

金融知识普及教育，如何立足投资者实际需求，带给广大投资者真切的获得感？如何带动社会各界共同参与，全方位推动投资者合法权益保护落到实处，真正守护好金融消费者的“钱袋子”？

“目前，我们已建立了‘一行两会’金融消费权益保护协调工作机制，本次四部门也将在‘总体战、一盘棋’的大宣传格局下，协同推进金融联合宣教活动。”刘桂平说。

据刘桂平介绍，2021年消费者金融素养问卷调查结果显示，全国消费者金融素养指数为66.81，比2019年提高了2.04，这体现出四部门等有关单位在金融教育领域通力合作，取得了积极成效。但调查结果也提示了社会公众在基本金融知识方面仍存在不足，需进一步加强公众的金融教育，做好风险提示工作。

刘桂平表示，将继续加强金融教育工作统筹协调，借力科技赋能，推动金融教育常态化发展，进一步强化金融风险提示，引导社会公众更加重视金融风险防范，守护好自己的“钱袋子”。

中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平介绍说，四部门聚焦“普及金融知识 提升金融素养 共建清朗网络 共享美好生活”的主题，从六方面推进今年的金融知识普及月活动。一是注重金融素养提升，普及基础金融知识；二是坚持党建引领，积极宣传红色金融史；三是聚焦重点群体，突出宣传理性投资和合理借贷教育；四是加强教育服务，保护投资者合法权益；五是弘扬金融正能量，争做金融好网民；六是加强风险提示，防范非法金融活动。

张迅表示，证监会将继续组织开展系列投资者教育工作，深入解读法规政策，提升社会各界对注册制改革的认识和理解；加强知识普及和风险提示，常态化开展防范打击非法证券期货活动的宣传教育，提高投资者识别和防范风险能力；深入推进投资者教育纳入国民教育体系实践，全方位推动投资者合法权益保护落到实处。

“消费者保护工作既要全面同时又要有重点。”据郭武平介绍，针对老年人适老服务，银保监会今年推出了一系列措施，要求打造适老化的APP，优化使用流程，改进安全防护技术，改善基础服务设施。

“保护金融消费者权益的前提是，让老百姓自己提高风险防范意识。因此，精准宣传教育很重要。我们全力以赴做好这项工作，守好人民群众的‘钱袋子’，守好金融消费者的心。”郭武平说。

(责编：孙红丽、吕骞)