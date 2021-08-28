人民网北京8月28日电 （记者乔雪峰）近年来，我国寄递业快速发展，在服务生产、促进消费、便利生活、畅通循环等方面发挥了积极作用，但是仍有一些不法分子利用寄递进行跨区域走私、贩运毒品等犯罪活动。特别是在疫情防控常态化条件下，做好“互联网+寄递”渠道禁毒工作面临着复杂形势和严峻挑战。

针对这一态势，公安部、国家邮政局、国家禁毒办决定，2021年9月1日至12月10日，集中时间、集中力量、集中攻坚开展百日行动，全力打击整治寄递渠道涉毒活动。为确保专项行动取得实效，公安部、国家邮政局联合成立寄递渠道禁毒百日攻坚行动领导小组，设立联合办公室，各地成立相应工作机构，负责统筹协调、组织指挥、督促检查等工作。

8月27日，公安部、国家邮政局、国家禁毒委员会办公室召开“寄递渠道禁毒百日攻坚行动”部署会，深化“清源断流”战略，推进“净边2021”专项行动，探索寄递渠道禁毒常态化机制模式。会议指出，开展寄递渠道禁毒百日攻坚行动，是有效遏制利用寄递渠道走私贩毒问题、全面深化“净边”专项行动而作出的重要部署，是应对毒情形势发展变化、解决突出毒品问题的迫切需要，是深化清源断流、补齐工作短板的必然要求，是发挥各方优势、合力攻坚克难的重要举措，也是邮政快递行业主动作为、维护寄递渠道安全的重要行动。“加强寄递渠道禁毒工作，不仅是邮政管理部门必须担负的重要职责，也是寄递企业必须履行的社会责任。”

会议要求，各地区、各有关部门要把打击整治寄递渠道涉毒活动作为主攻方向，统筹各方资源，汇聚各方力量，发挥各方优势，形成整体合力，抓住“四个环节”、集中打好“四仗”，推动“清源断流”战略全面、整体、深入实施。要强化数据驱动，打好研判环节信息仗；强化侦查打击，打好破案环节攻坚仗；强化责任落实，打好治理环节管控仗；强化机制建设，打好防范环节基础仗。

会议要求，邮政快递业要立足职责突出重点，把攻坚行动各项任务措施落实落细落到位，要锚定目标任务，强化情报研判支撑、严格线索落地核查、打好禁毒主动仗、强化落实寄递安全“三项制度”，联合公安禁毒部门形成禁毒斗争强大攻势。必须切实加强组织领导，将攻坚行动作为下半年重点工作高位推进，并确保各项措施在企业一线落地；加强与公安禁毒部门协作配合，建立资源共享、情况通报、线索转递、联合执法等协作机制，真正形成整体合力；探索建立高效工作机制，优化三方协同作战模式，逐渐形成长效机制；强化督导检查，将各地攻坚行动工作开展情况纳入寄递安全平安建设考核和禁毒工作考核。

(责编：孙红丽、吕骞)