袁秋岳、李力可

原标题：2021成都车展开幕 自主品牌表现抢眼

29日，为期10天的第二十四届成都国际汽车展览会正式开幕。本届车展吸引120余个国内外汽车品牌参展，展出车辆1500余辆。其中有超过15家新能源车企参展，是历年来新能源汽车参展比例最高的一届。

“中国车市已经恢复并重回上升通道，汽车产业长期利好的基本面没有改变。”中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长助理柴占祥在车展现场举办的2021中国汽车先锋论坛上发言称。

这是8月29日在中国西部国际博览城拍摄的第二十四届成都国际汽车展览会现场。（新华社记者 胥冰洁摄）

中国汽车工业协会数据显示，今年1至7月，我国汽车销量达1475.6万辆，同比增长19.3%。柴占祥认为，在严峻的疫情防控压力和复杂的外部环境下，汽车市场能够取得这样的成绩实属不易，但今年汽车市场也还将继续面临诸多不确定性。

29日下午3时左右，长城汽车旗下品牌“坦克”车展现场的新车发布会场面火爆。每年都会到成都车展“打卡”的观众李先生告诉记者，今年他最期待的车型就是坦克500。他感受到相比往年人流涌向豪车馆或各大外资品牌展馆的景象，今年我国自主品牌的“流量”引力巨大，想咨询车辆情况都需要排队等候。

据中国汽车工业协会统计分析，中国品牌乘用车市场份额继续上升，今年1至7月，中国品牌乘用车销售492万辆，同比增长42.8%，市场份额达到42.6%，同比上升6.5个百分点。

8月29日，市民在第二十四届成都国际汽车展览会上试驾。（新华社记者 胥冰洁摄）

“中国品牌的崛起是一个厚积薄发的结果。”坦克品牌CMO（首席营销官）崔卓佳告诉记者，自主核心技术的提升是崛起的基础，未来自主品牌会进一步聚焦在技术研发和新能源布局上。

本届车展主办方介绍，今年新能源车参展比例继续增加，在去年一个馆的基础上进一步扩容，达到历史新高。除了专门为新能源车设置的“10号馆”外，每个展馆内都能看见新能源汽车。

除大众熟知的比亚迪、小鹏、蔚来、威马等成都车展“常客”品牌外，理想、极氪等“新能源汽车新面孔”也出现在此次车展。同时，奔驰、宝马、奥迪、大众等跨国品牌也纷纷带着新能源车型亮相。

比亚迪品牌及公关事业部公关总监罗昊介绍，比亚迪乘用车全系今年上半年总计销售242321辆，其中，新能源车累计销售150211辆。今年以来，新能源汽车发展迅猛，新车零售渗透率从2020年全年的5.87%提升到了2021年7月份的14.8%。

罗昊认为，随着产品技术和消费者认可的提升，以及配套基础设施的完善，新能源车的消费市场整体进入了一个日渐成熟且越来越有活力的阶段。

(责编：赵超、陈键)