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袁隆平的禾下乘凉梦，是这样一个梦

2021年08月30日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：袁隆平的禾下乘凉梦，是这样一个梦

　　这两天，中国工程院院士袁隆平一生追求的两大梦想之一的“禾下乘凉梦”又刷屏了。有媒体报道，15亩株高达常规稻高度两倍的“巨型稻”，在重庆试种成功。网友们很欣慰，纷纷表示袁隆平院士的“禾下乘凉梦”，要成真了。

　　那么，袁老的“禾下乘凉梦”，到底是什么样的呢？

　　袁隆平曾在接受采访时说，“我做了一个梦，梦见我那个水稻长得比高粱还高，穗子比扫帚还长，谷粒有花生米那么大。我跟我的助手就坐在那个稻穗下乘凉……”

　　袁隆平一生从事杂交水稻研究，终生追求水稻超高产。因此，“禾下乘凉梦”的本质是超高产，乘凉只是“副产品”。

　　以超级杂交稻为例，其百亩连片单季水稻的亩产产量测产最高纪录是1152.3公斤（折合2304.6斤）。在现有超级稻品种中，单穗最高实粒数在800粒以上、在生产中大面积推广的超级稻品种也绝非“孤品”。

　　水稻育种界还有一个众所周知的基本定律：水稻的抗倒力与水稻植株高度的平方成反比。换言之，随着水稻茎秆高度的增长，其抗倒伏能力是急速下降的。因此，高秆水稻高产能否抗倒伏，是一个巨大挑战。

　　而真正意义上对水稻抗倒伏的判断，要在水稻成熟即将收获的时候。比如，在水稻抽穗时候，从直观上看，也挂满了谷粒，但那些看起来很漂亮的稻谷，其实肚子里并没“货”，因此也就不存在“压倒”稻秆的“实力”。只有等到稻谷成熟金黄，谷壳中充满淀粉，稻谷货真价实、沉甸甸的时候，水稻品种还能经受风雨等的侵袭而不倒伏，才是真正意义上的“抗倒伏”。当然，产量不高的巨型稻，或许不存在“抗倒伏”难题，毕竟产量不高，意味着穗子不重，压不垮茎秆。

　　能实现袁隆平院士“禾下乘凉梦”的高秆品种，被他命名为“新型高秆品种”。这样的品种不仅高秆，还高产和抗倒伏。这么看，技术难度非同小可。因此，“禾下乘凉梦”是老先生毕生为之努力，但截至目前，科学上仍还未能实现的伟大梦想。

　　或许大家会有疑问，这么高难度，老先生为什么还做这样的梦？

　　事实上，因为水稻抗倒力与植株高度的平方成反比，为解决过去水稻品种高秆不抗倒伏的难题，我国曾出现过一位水稻界的“矮秆院士”黄耀祥，研发了抗倒伏的矮秆水稻品种。

　　水稻被矮秆化以后，抗倒伏力和收获指数（即所谓经济产量的籽粒产量，与所有生物学总产量的比例）都大大提高。经过几十年的矮秆化品种的培育和技术发展，目前也有了新的半高秆水稻品种（秆高1.2到1.5米），它们的增产潜力，在未来的几十年里，都较为可期。

　　不过即便半矮秆、半高秆品种的经济产量尽管仍有潜力可挖，但生物学总产量却总会遭遇“天花板”。因此，要提升生物学总产量，最简单的办法就是提高株高。但高秆又会带来抗倒力急剧衰减、收获指数降低、经济效率大幅降低等一系列亟待解决的技术难题。只有这些问题一一被解决，才能获得袁隆平“禾下乘凉梦”里高秆又高产的“高富帅”品种。

　　很显然，“新型高秆品种”与最初的高秆品种不是一回事。但据了解，可创新出这种高秆又高产品种的水稻材料和技术，暂时尚未被科研界发现。这或许会经历一个较为漫长的研究历程。

　　令人欣喜的是，据较早的报道，“巨型稻”研究已开展了至少3到4年。这项研究直到今天也在我国多地进行着。

　　尽管暂时不是“禾下乘凉梦”里的那颗“禾”，但伟大的梦想，只有在科研人员前赴后继的努力下，才终有能实现的那一天。

　　当那一天真正到来的时候，老先生一定会在天堂会心地微笑。（俞慧友）

(责编：赵竹青、陈键)

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