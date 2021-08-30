王伟 潘世鹏

原标题：开放自贸港吸引世界目光

潮涌海之南，开放自贸港。作为我国最大的经济特区，《海南自由贸易港建设总体方案》掀开了海南加快对外开放的新篇章，擂响了海南破浪前行的进军战鼓。一年多来，随着自贸港系列政策不断落地实施，营商环境持续优化，海南正以崭新的姿态，吸引着全世界的目光。

7月26日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，经国务院审定，商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，这是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单，也是海南自由贸易港建设的缩影。海南省委深改办（自贸港工委办）副主任李宇飞表示，一年多来，中央和国家有关部门出台了一系列支持海南自贸港建设的含金量很高的政策措施，这些政策初见成效，对经济发展有明显的带动作用。

作为海南自由贸易港11个重点园区之一，洋浦经济开发区承担了海南自贸港“先行先试”的重任。近日，海南宇航顺海运有限公司购买了一艘船舶，按以往流程，办完整个手续需要5至7天。得益于开发区“多证联办”服务，公司一天之内就全办好了。公司总经理赵明感慨道：“一天内给我们办好了6份证书，大大缩短了船舶落户时间，公司也因此节省了近80万元成本。”

允许境外理工农医类大学及职业院校在海南独立办学，则是海南自贸港建设的又一利好政策。记者在海南陵水黎安国际教育创新试验区建设现场看到，塔吊林立，车辆穿梭，建设场面热火朝天。“目前园区内共有项目17个，总投资31亿元，已全面开工建设。”该试验区开发公司副总经理吴淑和说，除了学生生活一区项目，公共教学楼（一期）、体育场等工程项目也将于9月交付使用，可为1万名在校师生提供教学科研、健身娱乐等场地。

政策利好也让海南成为境外投资的热土，外资呈现爆发式增长。继去年实现连续3年翻番的目标后，今年上半年，海南实际使用外资同比增长623.61%，增速领跑全国，继续保持快速增长态势。

5月10日，首届中国国际消费品博览会在海口市圆满落幕。从令人惊艳的全球首发，到中国市场的初次亮相，首届消博会共举办了83场国际品牌新品发布会。通过搭建全球精品展示交易平台，汇聚全球头部品牌，消博会为精品企业提供了进入中国大市场的桥梁。欧莱雅公司北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞表示，作为集聚全球消费领域资源的精品交易平台，首届消博会的成功举办为全球消费品牌进入中国这一巨大市场提供了新机遇。

对标国际一流营商环境，海南推进营商环境建设一直在行动。《海南自由贸易港外商投资准入特别管理措施（负面清单）》仅保留27条限制措施，在采矿、汽车整车制造等领域作出了更加开放的安排；22条放宽市场准入特别措施，涵盖医疗、金融、文化等五大领域，进一步增强了海南自贸港对外资企业的吸引力。今年6月10日，十三届全国人大常委会第二十九次会议通过《中华人民共和国海南自由贸易港法》。“外商投资企业最关心政策稳定性。我认为，法治化是最稳定、最可预期的营商环境。”海南省省长冯飞说，海南自由贸易港法的出台将进一步增强外商投资企业长期深耕海南的决心和信心。

海南省委书记沈晓明表示，打造法治化、国际化、便利化和公平、透明、可预期的营商环境是海南自由贸易港建设的重要目标，要坚持法治思维、运用法治方式，促进贸易投资自由化便利化，做到对国企民企、内资外资、大小企业一视同仁。

(责编：赵超、陈键)