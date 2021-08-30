原标题：数字化管理 打造劳动关系公共服务标杆

日前，重庆“九龙坡区和谐劳动关系公共服务智能平台”（以下简称“公共服务智能平台”）电子劳动合同功能正式上线，全市首份与政务平台相结合的电子劳动合同由该区企业西南铝业（集团）有限责任公司签订，全区已成功签署17571份电子合同。

重庆市九龙坡区以全国深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点的契机，全力推进电子劳动合同应用和推广工作。平台按照人社部《电子劳动合同订立指引》的标准建设，借助公共服务智能平台，培育了e签宝——电子劳动合同服务单位，为辖区企业提供电子劳动合同的在线签署、在线存证、在线查验等服务。

早在两年前，2019年7月，重庆市九龙坡区就被人社部确定为全国8个深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点地区之一，也是重庆唯一一个试点地区。

两年来，九龙坡区“和谐劳动关系改革试点”取得了显著成效、硕果累累，走出了一条独具特色的和谐劳动关系改革探索之路。

5月19日，运用“互联网+大数据”手段打造的全国首个探索劳动纠纷提前介入、在线实时调解的智能平台——“九龙坡区和谐劳动关系公共服务智能平台”正式上线。据悉，该平台内设13个子系统和100个系统功能模块，涉及用人单位管理评价、职工维权、政府部门综合服务等各个方面。

该平台上线以来，通过联动政府、工会、企业三方，打通了劳动关系各环节间的壁垒，形成一套涉及用人单位管理评价、职工维权、政府部门劳动关系公共服务等方面的闭环数据服务机制。主要做法包括“大数据+预警”确保风险隐患提前化解、“互联网+调解”促进矛盾纠纷快速处置、“云计算+咨询”推动各项政策落地落实、“数字化+管理”实现劳务派遣合规可控和“区块链+合同”保障劳资双方合法权益。

今年7月28日，人社部劳动关系司司长聂生奎、劳动关系司一级巡视员黄霞等一行调研九龙坡区改革试点工作，现场观看了“公共服务智能平台”功能展示并听取相关工作汇报，对“公共服务智能平台”建设及电子劳动合同服务给予高度肯定。

电子合同较传统纸质合同有签订便捷、管理高效和法律认可的优势。因为电子合同签署不受时间、地点、数量限制，全程线上签订，并可通过手机短信链接、微信、APP等方式即快速查收、签署。通过人脸识别等实名制手段，可以确定签订劳动合同者为其本人而非他人冒用身份，正确鉴别临时工真实身份，提高用工规范性。

电子合同具有真实、完整、准确、不可篡改和可追溯等特性，合同签定后加密储存在云端，仅劳动者、用人单位和政府监管部门可受权查看。不同于传统合同，电子合同不需要专人专地存储管理，大幅降低了用人单位劳动合同管理和应用成本。

电子合同通过高安全加密传输、可靠电子签名等技术运用，任何修改均能得到完整真实记录，与人民法院司法链跨链打通，将用户身份认证、签署意愿、签名文书等一整套签署行为全流程上链，作为法院认可的电子证据，形成司法闭环。

面对严峻复杂的外部环境，特别是新冠疫情的严重冲击，国家人力资源和社会保障部高度重视构建和谐的劳动关系，相继发布了以开展电子劳动合同应用的为主要措施的相关政策。2021年7月，人力资源和社会保障部办公厅发布的《电子劳动合同订立指引》就提到：各地要结合本地实际，加快建设电子劳动合同业务信息系统和公共服务平台，逐步推进电子劳动合同在人力资源社会保障政务服务中的全面应用。

(责编：赵竹青、陈键)