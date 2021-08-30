原标题：微信、抖音、微博等整治平台违规财经内容

8月28日，微信、抖音、微博等平台分别发表公告，针对自媒体违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等行为进行专项整治净化网络环境。

抖音围绕八个方向进行重点治理

抖音表示，为落实国家网信办和北京网信办“清朗”系列专项行动要求，即日起，抖音开展财经内容专项整治行动，将重点整治违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等行为，净化网络环境。

专项整治期间，抖音将根据整治要求，围绕八个方向进行重点治理：胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等；毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为；充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等；未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

抖音表示一直致力于为用户提供丰富多元的内容，倡导平等友善、积极健康的价值观，始终坚持平台治理的高标准、高要求；也希望与社会各界加强合作，共同营造风清气正的网络文化家园。如发现平台上有上述违规财经内容，用户可以在站内举报或发送详情至举报邮箱：jubao@douyin。com，抖音将及时跟进处理。

微信建议账号及时开展对照自查

微信方面表示，根据国家网信办2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起至2021年10月26日，微信公众平台开展整治违规采编发布财经类信息行为，净化网络环境。

微信平台将全面落实专项整治要求，严格按照互联网新闻信息服务许可等相关要求，依法依规发布财经类信息；坚持正确价值取向，切实履行好平台主体责任，对于充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的财经自媒体账号，一经发现，平台将在第一时间进行严肃查处并封禁关停。

微信方面表示，建议账号及时开展对照自查，以免对后续创作发布造成不便。请在作者所擅长的领域创作更多优质内容，同时不再发布、转载上述违规类型的内容信息。

微博对违规账号从严从重处理

微博表示，为贯彻落实国家网信办“清朗”系列专项行动要求，进一步规范网络传播秩序，即日起，微博将开展财经违规内容专项整治行动。

专项整治期间，微博将严厉打击财经违规内容，对违规账号从严从重处理，并及时向社会发布公告，公布处置的违规账号。（记者 温婧）

(责编：赵竹青、陈键)