原标题：5G+AI+大数据，广东贡柑现代产业园是怎样运作的？

距离中国农民丰收节不到一个月，八月底的岭南大地也即将迎来丰收的场景。

在广东肇庆，当地通过引进5G、AI、大数据等技术，打造贡柑现代农业产业园，不仅有效提高了对抗病虫害的水平，还使得农产品上市时间大幅提前，在市场竞争中掌握先机。

贡柑，在德庆有着1300多年的种植历史。巅峰期，当地有近九成农户从事柑橘种植。但在2014年前后，这里却成了柑橘黄龙病的“灾区”，全县种植面积锐减90%，许多农户被迫放弃家中的果林，外出打工。

2018年，德庆贡柑省级现代农业产业园正式成立。经过三年的培育，产业园种植的第一批贡柑即将于今年11月上市。

德庆县农业农村局副局长刘水清表示，通过产业园的示范带动作用，目前全县种植面积已超11万亩。“伴随着现代农业企业的入驻及技术上的革新，贡柑种植正在慢慢恢复。”

不少农户的信心来自于产业园内的无病毒苗圃基地。据了解，基地通过精心挑选营养土基质原材料、对采穗树进行脱毒处理、自动调节温度和湿度等现代农业技术，每年可为种植户提供约30万株优质脱毒的柑橘苗。

与此同时，产业园还充分利用5G技术，加快建设农业信息化，一套病虫害AI识别系统和大数据可视化平台遍布在农作区域中。

“为什么我们这么重视种业，因为对于农业来讲，这是属于‘卡脖子’的项目。”产业园技术总监黄会明表示，该基地同样也是肇庆第一家拥有出售苗木种苗资质的基地。

据介绍，产业园通过水肥一体化系统对贡柑树进行灌溉，做到了精准、效率、节约。“以前我们浇水施肥，10万株苗起码2个人忙两天才干得完，现在一开机3分钟就搞定了。”

作为广东的农业大市，肇庆也是粤港澳大湾区的“菜篮子”“果盘子”“米袋子”。今年上半年，肇庆农林牧渔业产值超261亿元，同比增长13.9%；10个省级现代农业产业园总产值37.21亿元，新引进现代农业项目15个。

通过实施现代农业发展“611”工程五年计划，打造粮食、水果、南药等6大百亿产业集群，肇庆正在实现从农业大市向农业强市转变。（记者张胜强 官文清）

(责编：赵竹青、陈键)