黄鑫

原标题：5G投资是不是放缓了

在2021中国国际智能产业博览会现场，工作人员（前左）向观众介绍“5G+智能制造”的应用。 新华社记者 唐 奕摄

三大电信运营商日前发布今年上半年业绩报告，营业收入和净利润均实现大幅增长，业绩亮点各有千秋。其中，5G是最大亮点，三家电信运营商公布的5G套餐用户数相加近5亿户。

不过从投资额看，三家电信运营商支出均有所下滑，这意味着我国5G建设放缓了吗？今年下半年5G建设会加速吗？经济日报记者就这些问题采访了有关专家。

换挡再加速

今年上半年三大电信运营商投资都有所放缓。从投资额看，今年上半年，中国移动完成860亿元投资，比上年同期减少不到15%；中国电信完成计划投资的31%，投资额相当于上年同期的63%；中国联通完成全年计划投资的20.4%。其中，中国移动上半年5G资本开支为502亿元，全年计划约1100亿元。

今年上半年三大电信运营商为何减少了资本支出？据了解，中国移动是因为和中国广电共建700MHz频段的细节还在协商，投资比去年稍有延缓；中国电信和中国联通则是有意控制投资节奏，提高设备利用效率，等待5G技术和标准更加成熟。同时，共建共享也为5G建设节省了可观的成本。

从5G基站看，截至今年6月底，中国移动已开通5G基站50.1万个，全年目标超过70万个；中国电信和中国联通共建共享5G基站，目前双方在用5G基站达46万个，全年目标也是70万个。工信部数据显示，截至今年6月底，我国累计建设5G基站96.1万个，覆盖全国所有地级以上城市，5G手机终端连接数达3.65亿户，占全球80%以上。

工信部部长肖亚庆在去年底召开的全国工业和信息化工作会议上说，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。而今年上半年，三大电信运营商新建的5G基站还不到20万个，同时，三大电信运营商在财报中都强调维持5G投资全年不变，这意味着三大电信运营商的5G投资将集中于下半年。

对此，独立电信分析师付亮认为，三大电信运营商都在“换挡”期，在新的规划没有全面实施前，适度放慢投资是正常举措。总体看，今年上半年，三大电信运营商5G网络建设速度有所放缓，但下半年随着中国移动+中国广电的700MHz频段和中国电信+中国联通的2.1GHz频段建设全面展开，运营商将基于更低的频率提供更好的覆盖。

5G用户不断增加

从三大电信运营商公布的数据看，今年上半年，中国移动的5G套餐用户数为2.51亿户，渗透率达26.5%；中国电信的5G套餐用户数为1.3115亿户，渗透率达36.2%；中国联通的5G套餐用户数为1.13亿户，渗透率达37%。

渗透率指的是各运营商的5G套餐用户数占其用户总规模的百分比。“从数据看，个人5G用户整体占比约为三分之一，这意味着5G商用的空间依旧很大。”众诚智库研究总监徐英分析说。

“中国联通的5G套餐用户最少，但渗透率追上并超过了两大对手，位列第一。”付亮认为这得益于两个原因，一是今年中国联通5G套餐数快速增长，上半年净增4250万；二是中国联通采用更严谨的口径即“移动出账用户”，移动用户最少，分母小，有利于渗透率的提高。

与5G用户数不断增加相对应的是，5G行业应用加速推进，尤其是5G+融合技术在政企应用领域的范围不断扩展。从半年报看，中国移动聚焦工业互联网、交通、医疗、教育等多个领域的5G应用；中国联通在工业互联网、智慧矿山、智慧医疗、智慧城市等重点领域支撑5G行业应用超过15个；中国电信在智慧工厂、矿山、港口、电网、城市等一系列5G应用的标杆项目，快速在全国多地复制。

5G应用技术创新成果显著。徐英介绍，中国移动累计申请5G专利超3300件，标准专利储备量位居全球运营商第一阵营；中国联通成功建设全球首个5G全连接工厂，致力于打造5G+ABCDE（人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算）融合创新的差异化竞争优势；中国电信通过5G+光宽+WiFi6的“三千兆”高品质泛连接服务，以及“致远、比邻、如翼”三种5G定制网服务模式充分发挥出独立组网特性，显著提升了客户的运营和管理效能。

转型仍是必修课

从半年报看，三家电信运营商的表现各有千秋。

上半年，中国移动经营收入规模、增幅和净利润皆位列三大电信运营商之首，分别达4436亿元、13.8%、591.18亿元，个人市场实现了正增长，家庭市场、政企市场、新兴市场都表现优异。中国电信经营收入为2192亿元，同比增长13.1%，净利润为177亿元，同比增长27.2%，增幅仅次于中国移动，增长势头强劲。中国联通经营收入达1642亿元，同比增长9.2%，利润总额近年来首次突破百亿，达到112亿元。

毋庸置疑，5G商用的业绩增长是三大电信运营商未来的主要增收渠道，主要表现为5G用户的规模、服务内容和5G技术的服务能力，尤其是“5G+”融合应用生态的可持续性，将直接体现在业务规模上，从而影响运营商的业绩。

不过，新兴市场的培育和拓展也将极大影响运营商的业绩。徐英分析说，从上半年财报看，除5G商用市场外，中国移动在新兴市场的培育和拓展上表现最为突出，且新兴业务呈倍数级增长，其国际化服务能力和股权投资收益、其他合作收益等均渐呈规模。中国联通和中国电信在云服务市场方面取得了一定成效，但业绩增长后劲还需加大培育力度。

通信业转型仍是必修课。“通信业转型需要换赛道，这是最大的结构性挑战。”北京邮电大学经管学院兼职教授葛颀接受记者采访时说，从面向消费者提供价廉物美的信息化服务到面向行业客户提供有溢出效应的数字化生产力平台，是5G时代通信行业的最大机遇和挑战。通信业转型要着眼长期，在数字化产业已经领跑全球的基础上，争取再用20年左右的时间将产业数字化打造成中国数字经济的核心产业。

徐英认为，通信业转型值得突破的领域主要有以下几方面：在个人市场的内容服务方面，依托5G个人商用渗透率的不断提高，在数字内容、高清视频、游戏体验等方面加大技术投入、内容创作、资源整合和平台化服务，释放个人市场5G内容体验红利。在政企市场的网络服务、云服务、融合创新服务方面，依托5G基础设施的普及、5G应用技术的创新、千兆光纤网络技术的应用，“5G+”融合创新应用对各大行业的数字化、智能化发展将呈爆发式增长，尤其是工业互联网、社会化治理、数字经济等领域。在云计算、人工智能、智慧化服务方面，三大电信运营商云平台技术趋于成熟，云服务器建设基础强大，云服务业绩增长迅速，在未来产业数字化转型中的数据存储、计算、智能方案服务方面将有很大的突破空间。

(责编：赵超、陈键)