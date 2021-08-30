吉蕾蕾

原标题：快递包装如何“瘦”下去

在中通快递广西柳州转运中心，员工对螺蛳粉快件进行分拣。

新华社记者 黄孝邦摄

日均业务量约3亿件、日均服务用户超过5亿人次，随着我国快递业飞速发展，随之而来的包装浪费和环境污染问题也日益凸显。如何让快递包装“瘦”下去，成了行业对绿色包装的诉求。

据国家邮政局相关负责人介绍，在邮件快件包装中，纸箱的回收利用率很高，污染和浪费主要在快递塑料袋包装上。塑料袋、塑料胶带、快递内部塑料缓冲物，并称为快递业的“三大污染”。

以2020年快递包裹830亿件为例，根据有关调研报告，快递包裹40%是塑料袋，50%是纸箱，10%是文件封。据此估算，快递塑料袋共消耗聚乙烯48万吨，相当于耗费2000万吨石油。

“要真正减少快递过度包装所带来的环境污染，必须从源头减量，按规定使用环保材料。”国家邮政局市场监管司副司长管爱光表示，今年4月，国家邮政局正式启动过度包装专项治理，争取利用一年时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。推动出台《快递业限制过度包装要求》行业标准，结合行业实际进一步细化过度包装的认定依据，方便全行业操作执行。

目前，全国电子运单使用基本实现全覆盖，电商快件不再二次包装率达75%，可循环中转袋全网应用率达93.8%，每年可替代传统的一次性塑料编织袋43亿条；45毫米以下瘦身胶带使用率达96.4%，相较传统胶带减少塑料胶带使用20%以上；共有9万个邮政快递网点设置了包装废弃物回收装置，年可回收使用包装箱2亿个。邮件快件包装绿色化、减量化和循环化均取得明显进展。

相关企业也在积极行动。2018年中国邮政集团有限公司率先启动“绿色行动”，开展绿色包装。比如推广应用窄胶带，推广“一字”“十字”和“井字”科学打包法，避免胶带过度缠绕。2020年全年胶带使用量比2017年末减少5亿米，少用40亿张纸质面单，节约2万吨纸张。目前，苏宁物流共享快递盒投放使用累计超过1亿次，生鲜循环箱在45个城市实现常态化应用，每天节省的泡沫箱超过5万个。

国家邮政局副局长赵民坦言，近年来，国家邮政局践行新发展理念，实施可持续发展战略，扎实推进快递包装绿色治理，在快递包装绿色化、减量化和循环化等方面取得积极进展，快递运单小了，胶带瘦了，纸箱薄了，油墨减了，可循环包装应用多了。但快递包装绿色治理还有一些亟待补齐的短板。例如，绿色供给相对不足，针对全链条的法治体系尚不健全，上下游协同治理的力度仍然相对不足，产学研衔接有待加强。

邮件快件包装涉及生产企业、寄递企业和用户等多方主体。加强邮件快件包装管理，需要多方协同共治。为推动公共机构积极参与绿色快递建设、促进绿色低碳发展，国家邮政局近日联合国家机关事务管理局启动“绿色快递进机关”活动，旨在对推进全社会绿色低碳发展起到积极的示范引领作用。

赵民表示，要以“绿色快递进机关”活动为契机，推进绿色快递建设。一方面，要提升环保意识，提倡简约包装，对非环保快递包装材料说“不”，拒绝过度包装和随意包装；另一方面，要贯彻循环经济理念，优先选择使用可循环快递包装，设置快递包装回收设施，促进快递包装回收再利用。此外，还要加强宣传，影响和带动更多的人参与绿色快递建设行动。

(责编：赵超、陈键)