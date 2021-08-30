孙维国

原标题：月饼不需要豪华包装撑“面子”

离中秋节还有不到一个月，在厉行节约、反对浪费的社会氛围下，近几年月饼豪华包装、铺张浪费现象少了很多，月饼正在向口味创“馅”、好吃不贵的本源回归。

月饼是中秋节的传统食品，但它又不是单纯的食品，还附载了深厚的文化内涵。月饼创新的落脚点，绝不是在包装上花样翻新，而是在口味上与时俱进。一方面，月饼口味要向营养健康方向求变求新，另一方面，月饼外观设计要向文创食品方向精益求精。营养健康符合现代人生活方式，文创食品意在弘扬传统节日文化。两者结合，既能使月饼从节日特色食品向日常大众化食品转变，成为老少皆宜的健康食品，也能让月饼附载的文化内涵普及化，将传统文化不断发扬光大。

月饼代表团圆和收获，蕴含着深厚的文化底蕴，是传统中秋的文化符号。也正因此，月饼的价值不在于外表包装的豪华精美，而在于我们怎样呵护、传承、弘扬月饼附载的中秋文化。在信息技术迅猛发展的今天，移动互联网普及，一部智能手机在手可“触达天下”，距离不再是阻碍人们交流的主要障碍，但再快捷的信息触达，也无法替代亲人间相聚团圆的深情厚谊。

诚然，在社会流动加快的今天，在外打拼的人们难以天天陪伴在家里老人跟前，但只要我们坚守内心那份真情真爱，即便难以常回家看看，也能找到合适的表达方式，给亲人送上浓浓的中秋祝福。

吃月饼，过中秋。吃的是对美好生活的寄托和向往，过的是对优秀传统文化的认同和坚守。包装是外在面子，文化是内在里子，月饼不需要豪华包装撑“面子”，中秋更不需要过度包装凑热闹，让月饼回归健康基点和心意寄托，让传统文化发扬光大，才是最需要精心呵护和大力弘扬的。

(责编：赵超、陈键)