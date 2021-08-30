王克修

原标题：向隐形冠军企业学什么

隐形冠军企业，是指那些不为公众所熟知，却在某个细分行业或市场占据领先地位，拥有核心竞争力和明确战略，其产品、服务难以被超越和模仿的中小型企业。隐形冠军企业的生存之道，总结起来可归结为以下三个特质：专注、专业、创新。

专注。隐形冠军企业专注于某个细分领域，牢牢控制着本地甚至全球市场，占有率往往大幅领先第二名及以后的追随者。这个细分领域，产品一般比较单一，通过规模和成本控制来盈利，有一定的技术门槛，大公司不愿意进入。隐形冠军企业都有一个十分明确的发展目标。比如，要在自己的领域成为全球最优秀的企业，不仅要占据最高的市场份额，而且要在技术和服务方面成为最出色的供应商。又如，早早就树立了宏伟的理想，坚持要做行业领袖，只做第一，不做第二。再如，积极争取成为行业标准和市场规则的制定者等。面对激烈的市场竞争，企业只有提供最好的产品才有可能赢得客户，击败对手。而这需要极大的专注，以至近乎偏执。全力以赴未必成功，但三心二意必定失败。想成为隐形冠军，必须克制多元化的诱惑，明确市场边界，发挥极致精神，专注在一个细小领域或局部环节上，把产品和服务做出绝对的比较优势。

专业。坚持专业化经营战略，把产品做精、做强、做大。创全球品牌，靠的还是专业经营。必须重新去理解、认识和确立“小商品，大市场，高科技，专业化”的经营战略，加强贯彻以市场为中心、保证客户满意的专业经营理念，重新认识、确立“不断提高产品质量”的核心地位，从设计、工艺流程、工艺装备和人员素质等各方面来保证有效降低综合成本，提高产品质量，稳定市场与客户。隐形冠军企业崇尚“市场第一，客户至上”。在市场界定的“宽”与“窄”的问题上，他们保持对立统一关系，即在产品、技术和客户需求层面，选择了狭窄、专注和深入挖掘；而在商业活动地域分布方面，则选择了宽广、博大，放眼四海。因此，这些企业的全球化程度通常很高。为控制客户，他们往往通过设立自己的子公司，而不是通过分销商来实现市场扩张。他们总是能够把客户关系牢牢地掌握在自己手中。他们惯于把自己的产品和独到专有的技术与全球化的营销结合在一起，而绝不轻易把客户关系交给第三方。

创新。有研究发现，隐形冠军企业的研发支出占比是普通公司的两倍。在有关研究者看来，隐形冠军的创新，既包括技术创新，也包括市场导向的创新。隐形冠军企业坚持对客户有价值的持续创新。他们善于借力使力，强调实用价值；他们坚持产品必须适销对路，绝不做无谓的科学前沿的研究。在狭窄的业务范围，他们往往能够“独辟蹊径”，通过一系列持续的改良和创新，不断提高客户的满意度和忠诚度，得到客户的持续信任。

隐形冠军企业并不意味着他们仅是某项产品或技术“鹤立鸡群”，在其背后依靠的是系统化能力的坚强支持，包括管理能力、创新能力和智能制造能力，这些能力一旦获得，便具有可复制性和可转移性，会成为企业未来拓展的重要战略资产。我国有大量中小型企业，他们的奋斗方向应该就是在一个细分领域长期耕耘，持续创新，使自己成为细分领域的“专精特新”冠军企业。

(责编：赵超、陈键)