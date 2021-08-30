孙现富 郑茂霞

原标题：注册会计师行业须守住底线

日前，国务院办公厅印发《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》，要求注册会计师行业紧抓质量提升主线，守住诚信操守底线，筑牢法律法规红线。

随着我国改革开放不断深化和市场经济深入发展，注册会计师行业一直活跃在改革发展前沿，在维护社会公平正义、规范市场经济秩序、保障国家经济安全等方面发挥了重要作用。但也不可否认，不少地方暴露出会计师事务所“看门人”职责履行不到位、受利益驱动不守职业道德、突破行业红线等问题，企业财务会计信息失真、上市公司财务造假等现象时有发生，严重影响了注册会计师行业的公信力和权威性。

究其原因，各地营商环境持续改善，一大批中小事务所如雨后春笋般出现，但受限于职业力量薄弱、专业水平欠缺等因素，出现违法违规经营等弊端。有的被利益所支配，无视行业规则、职业准则，甚至铤而走险。一些规模大、实力强的事务所盲目搞外延式扩张，重发展速度，轻发展质量，到处“攻城略地”“野蛮生长”，忽视了能力和品牌塑造。也有个别从业者经不起利益诱惑，甚至成为财务舞弊的“帮凶”。这些乱象破坏了市场经济秩序，侵蚀着国家经济安全，必须铁腕整顿，坚决治理。

没有规矩，不成方圆。此次《意见》的出台，表明国家对中介机构涉足财务造假的零容忍态度，也让依法守法的经营者有了“护身符”，对建设现代化经济体系、实现经济高质量发展具有重要意义。

贯彻落实好此次《意见》要求，必须秉持从严监管、标本兼治的理念，推动行业各方归位尽责、回归本源，真正把诚信建设作为行业发展的生命线，提升注册会计师行业的公信力，补齐制度建设和行业监管上的短板，用制度管人管事。

在监管上，各地应坚持问题导向，构建部门协同、多方联动、社会参与的监管格局，切实加强行政监管，加强行业日常监管和信用管理。依法整治财务审计秩序，依法加强对从事证券业务的会计师事务所的监管，严肃查处违法违规行为并曝光典型案例，发现一起，查处一起，提高违规成本，对违法违规者形成有效震慑。同时，对于注册会计师个体也要加强监管，把不良工作记录纳入诚信档案，让其受到应有处罚。

对于一个行业、一个公信力很强的职业者来讲，诚信自律是其生存发展的根本所在。注册会计师行业组织应着眼于净化行业风气，加强日常监测，畅通投诉举报渠道，有效整治行业“潜规则”，从源头上治理虚假审计报告问题。各注册会计师事务所及从业者应优化执业环境和能力，强化内部管理，恪守职业道德，严守职业操守，让诚信和质量成为金字招牌。

(责编：赵超、陈键)