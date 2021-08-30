周 琳

原标题：一碗面也能引来大资金

曾经最不受风险投资待见的餐饮业，正迎来前所未有的融资热。第三方研究机构投中研究院统计显示，今年7月份，我国风险投资市场形势大好，特别是餐饮品牌最受资本关注，交易规模近10亿美元，和府捞面、遇见小面、陈香贵兰州牛肉拉面等38个餐饮项目融资额约占整个消费升级行业融资额的60%。

小小面条为何能引来大资金？这要从餐饮业在风险投资影响下的转型升级说起。在传统视角下，风险投资业态往往喜欢追逐成长性较高的互联网、医美等热门“赛道”企业，像餐饮业这样四平八稳的行业很难入其“法眼”。原因有三：一是多数特色鲜明的传统餐饮企业很难实现标准化、规模化生产；二是餐饮业的营业收入、税收、雇员工资等很难做到绝对透明；三是餐饮业地域口味差异极大，更易受到原材料涨价影响，业绩波动太大。

但是，随着我国服务业有效供给不断扩大，居民消费升级需要更多新餐饮企业，新型消费概念受到前所未有的关注。在A股市场，新消费类上市公司被称为资金“避风港”，当诸多热门“风口”熄火后，避险资金纷纷扎堆食品饮料、家电、餐饮等新消费概念股。

在私募股权市场，过去“小面馆”难壮大的主要问题正在迎刃而解。首先，随着移动支付普及，“小面馆”过去不透明的营业收入、上游进货成本核算等变得更加精准和透明；其次，风险投资对线上餐饮项目和曾经红得发紫的“流量经济”开始产生审美疲劳，成本相对较低的线下连锁餐饮项目凭借稳健的现金流和抗风险特征，重新赢得风险投资管理人的青睐；再次，随着消费升级渐成趋势，餐饮业已衍生出更多可复制甚至“傻瓜化”经营的新模式，一些小型面条店、点心店、饮料店在资本助推下疯狂扩张。

具体来说，面条店面加盟和可复制性较好，口味变化可控，对厨师技艺要求不高，上下游原材料供应链也很成熟。如此连锁经营的“小面条”店面自然更容易连锁和标准化经营，更适应市场竞争。

小小面条之所以能引来大资金，归根结底是行业发展顺应居民消费升级需求的大势。“人努力，天帮忙”。一家家标准化经营的“小面条店”背后是整个餐饮业改善服务体验的有益尝试，是线下实体餐饮店面重新勃兴的契机。

(责编：赵超、陈键)