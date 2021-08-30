祝惠春

原标题：上市公司要学好期市投资“必修课”

时下，A股到了中报密集公布期。越来越多的上市公司披露参与期货市场投资的盈亏信息。截至7月份，上半年发布套期保值公告的A股上市公司数量超556家，已超过2020年全年水平，产业企业越来越多利用期货市场管理风险。

上市公司参与期市的成绩单是“几家欢喜几家愁”。比如，上半年某“大白马”在期货市场投资亏损18亿元；而某“小而美”的制造公司则在期市盈利超亿元。一时间，如何理性看待上市公司在期货头寸上的盈亏，成为股民关注热点之一。

上市公司是我国实体经济的“领头雁”“排头兵”。越来越多的上市公司借助期货、期权等衍生工具积极应对原材料价格和产品价格波动的风险挑战，是我国实体企业在市场竞争中逐渐成熟的体现。敢用、会用期货套保，是优秀的现代企业实现产融深度结合、提升综合竞争力、做大做强的必备技能。

尤其是当下，市场竞争激烈，而国际大宗商品价格又如过山车一般，市场不确定性风险骤增，已容不得实体企业犹豫要不要用期货工具，而是要认真思考如何用好期货工具，为稳健经营保驾护航。期市是一个中性的工具市场，利用期货工具对冲原材料及产品价格风险，让风险管理与企业生产经营更紧密结合，对实体经济而言势在必行。这也是越来越多的上市公司进入期市的内在动力。从全球看，世界500强企业中，约有94%的企业积极运用期货衍生品市场管理风险。对比一看，我国上市公司利用期货市场管理风险的增长空间还非常大。

对市场投资者而言，要理性看待上市公司期市盈亏。企业做套期保值，是在期货市场上建立与现货市场方向相反、数量匹配的交易头寸，使期货市场与现货市场盈亏形成一个相互冲抵的关系，从而实现风险在不同市场、不同时空的对冲和转移，保证自身的财务安全。简而言之，企业做期货套保，最终目的是追求稳定利润，实现稳定增长，从而避免业绩的大起大落，这对于企业健康发展殊为重要。而从财务看，企业在期市做套保，遇上行情波动剧烈，必然会存在现货和期货中一方盈，一方亏。也就是说，期市盈亏并不一定是企业财务最终的盈亏。判断企业盈亏，要适用套保会计规则，将期现两端结合起来，综合考虑现货和期货的盈利和亏损，通过期现联动评价，更科学合理地评价套保效果，减少误解。

对企业而言，重要的是树立主动管理风险的理念，而不能被动接受风险。如果有风险敞口，而不去管理做对冲，那就是在赌市场，要不得。

当然，要正确使用期货、期权等衍生品工具，对于实体企业并非易事。恰恰相反，需要上市公司练就过硬的“内功”。一方面，企业要拥有专业的期现团队及人才储备，建立健全的风险管理制度等；另一方面，还要树立牢固的风险底线思维，在实际操作中，坚守正确的套期保值理念，做好持仓管理，设定严格止损限制，保证风险可控，切莫把套保变投机。

总之，期货衍生品工具是一把“双刃剑”，如果企业正确使用，可规避市场风险，增强企业竞争力；但如果走歧途，忘初心，抱着侥幸心理搞投机，则很有可能踏错节奏，被杠杆交易反噬，酿成大错。对于股市投资者而言，全面了解期货市场的功能，就能理性看待上市公司的套保盈亏，大可不必大惊失色，误读误判。

(责编：赵超、陈键)