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试点构建车联网身份认证和安全信任体系

2021年08月30日08:27 | 来源：中国网
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原标题：试点构建车联网身份认证和安全信任体系

近日，工信部网络安全管理局发布《关于车联网身份认证和安全信任试点项目名单的公示》。

伴随汽车产业历史性变革逐步深化，智能网联汽车在数据处理和车云通信等方面的需求日益扩大，同时也对安全保障能力和安全信任体系提出了新的要求。工信部开展车联网身份认证和安全信任试点工作，目标正是加快推进车联网网络安全保障能力建设，构建车联网身份认证和安全信任体系，推动商用密码应用，保障蜂窝车联网（C-V2X）通信安全。

61个项目出现在名单中。据牵头“基于商用密码的高精度地图车云安全通信试点项目”、参与“车联网车云通信安全和数字钥匙安全防护建设项目”的四维图新介绍，项目联合车厂OEM、智能交通解决方案提供商、安全产品及密码服务商、研究机构和智慧园区、智慧矿山、智慧农业等场景自动化解决方案提供商，针对车云通讯方向，基于国产密码技术，实现高精度地图更新要素的安全回传和高精度地图更新成果的安全分发。

据介绍，通过实时更新的多图层数据，高精度地图让自动驾驶车辆人性化地理解不断变化的现实环境，因此高鲜度尤为重要，但也最难提升。目前业内的总体解决思路是利用车辆数据众包的方式来共建地图，但其中涉及到汽车数据采集、处理、回传以及更新后地图数据流式分发，保证数据安全与流程合法依规便成为了行业亟需解决的问题。

云计算等技术成为解决途径之一。四维图新介绍，其构建自动驾驶开发云和自动驾驶量产云，提供云基础设施和合规存储，为智能汽车开发及验证过程、持续升级迭代过程搭建安全可信、合法合规的自动驾驶专属云环境。同时，探索基于国产密码的高精度地图在线更新、基于国产密码算法建设企业级地图数据密码平台、自动驾驶软硬件系统商密升级改造等。

除了车辆本身的数据安全性，车联网在“人-车-路-云”通信过程中的安全性，同样不容忽视。安全的车联网通信，需要建立“通信安全身份认证机制”，赋予车辆、路侧设备、信息服务平台等基础设施以可信的“数字身份”，抵御非法主体的伪造、篡改等安全攻击，保障车联网系统安全可靠运行。

(责编：赵竹青、陈键)

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