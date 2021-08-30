张均斌

原标题：下半年积极财政如何提质增效

2021年积极财政政策执行周期已过半，施策效果如何？8月27日，财政部发布《2021年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》）。《报告》认为，上半年，国民经济稳中加固、稳中向好，在此基础上，财政收入呈现恢复性增长，民生等重点领域支出得到有力保障，预算执行情况总体良好。

3组主要数据显示出上半年我国的财政亮点——全国一般公共预算收入117116亿元，同比增长21.8%；全国税收收入100461亿元，同比增长22.5%；全国一般公共预算支出121676亿元，同比增长4.5%。在支持就业、保障民生、为市场主体纾困、优化升级产业链供应链等方面，财政都起到了有力的促进作用。

做好下半年经济工作，积极的财政政策如何发力备受关注。对此，《报告》提出的首要任务是精准实施宏观政策，提升积极财政政策效能。这其中主要举措是，加快财政支出进度，强化重点领域支出保障，更好地发挥稳定经济的关键作用。

保就业、保民生是财政政策的重点

“就业优先”被放在《报告》“全面落实‘六保’任务，切实维护经济发展和社会稳定大局”的开篇。

在支持就业方面，今年中央财政拿出567.6亿元就业补助资金预算，支持就业创业扶持政策落实，并继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，上半年向37.5万户企业发放失业保险稳岗返还资金95.2亿元，惠及职工942.9万人。

上述政策在保就业方面发挥了积极的促进作用。上半年我国就业形势总体稳定，全国城镇调查失业率平均为5.2%，比上年同期下降0.6个百分点，全国城镇新增就业698万人，完成全年目标的63.5%。

同时，今年，“民生兜底”被放在了更突出的位置，养老保险、医疗保障、基本公共卫生服务水平等方面都得到了稳步提高。

比如，上半年，中央财政下达2021年企业职工基本养老保险补助经费、城乡居民基本养老保险补助经费和机关事业单位基本养老保险改革补助经费共计7800多亿元，将企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高到4.5%。持续提升城乡居民医保人均财政补助标准，达到每人每年不低于580元等。

下半年，民生保障仍是财政的重点工作。财政部提出，要千方百计稳定和扩大就业，持续支持做好对重点群体的就业帮扶；加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题；继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。

有保就要有压，《报告》再次强调了政府过紧日子的要求。财政部表示，一方面政府要节用为民，另一方面要加强民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。

加快财政支出进度

鉴于上半年财政政策偏紧且下半年经济增长面临一定不确定性，近期中共中央政治局会议提出，积极的财政政策要提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年年底明年年初形成实物工作量。

根据财政部数据，今年7月单月一般公共预算支出两年平均增速为6.1%，较6月提高10.1个百分点，表明当前财政支出正在提速。

“提速”是《报告》的关键词。下半年，政府将保持较强的支出力度、加快支出进度，促进经济社会稳定恢复和民生持续改善，同时，适度提速地方政府专项债券发行。

专项债券对稳投资、补短板具有重要作用。鉴于2020年已发行的专项债券规模较大，政策效应在2021年仍会持续释放，今年安排新增地方政府专项债务限额3.65万亿元，较上年减少1000亿元。

财政部表示，综合考虑跨周期政策设计和调节需要，结合项目准备情况，科学安排新增专项债券额度下达和发行节奏，保持对重点项目支持力度。上半年，累计发行专项债券10143亿元。

下半年，专项债拉动有效投资作用将更加明显。《报告》部署，适度提速地方政府专项债券发行，用好地方政府专项债券资金，指导地方加强项目储备，推动今年年底明年年初形成实物工作量；强化专项债券项目资金绩效管理，提升债券资金配置和使用效率。

日前，国家发改委强调地方政府要做好2022年地方专项债前期工作和项目储备，主要聚焦九大领域，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目及保障性安居工程等。

积极防范化解重点领域风险

为了防控地方政府债务风险，中国给地方政府举债设了“天花板”，实行限额管理。近些年地方债新增限额规模逐年攀升，但今年却首次出现下降。今年新增地方政府债务限额为4.47万亿元，这是为了给今后应对新的风险挑战留出政策空间。

持之以恒防范化解隐性债务风险是这几年财政部的重点工作之一。此前，财政部相关负责人曾表示，要坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任；稳妥化解隐性债务存量，完善常态化监控、核查、督察机制，对各类隐性债务风险隐患做到早发现、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

近些年地方债规模快速攀升，尤其是去年为应对新冠肺炎疫情，地方新增债券规模大幅增长超50%。地方政府债务率逼近国际警戒线区间下限，虽然债务风险总体安全可控，但风险仍在逐步累积。

《报告》强调，下半年财政要强化监督问责，继续着力防范化解地方政府隐性债务风险。积极发挥财会监督职能作用，强化政策跟踪问效，严肃财经纪律，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

这当中的一项重点工作是：兜牢基层“三保”底线，在继续加大中央对地方财力支持力度的基础上，强化地方责任落实，加大财力下沉力度，加强对困难地区的支持。同时，统筹做好今明两年财政政策衔接，切实提升政策效能和资金效益。

(责编：赵超、陈键)