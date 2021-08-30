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北京银行2021半年报：资产总额3.06万亿元 较年初增长5.48%

2021年08月30日08:33 | 来源：人民网
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近日，北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）公布2021年半年度报告（以下简称报告）。报告显示，截至6月末，北京银行资产总额达到3.06万亿元，较年初增长5.48%，表内资产规模超过3万亿元。

报告显示，上半年，北京银行实现营业收入334亿元，同比增长0.56%；实现归母净利润126亿元，同比增长9.28%，增速较2020年末回升9.08个百分点；年化后的总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为0.85%、11.68%，分别较2020年末回升0.02个百分点和0.32个百分点。

北京银行零售营收贡献占比提升4.1个百分点。2021年上半年，北京银行零售利息净收入、手续费与佣金净收入对全行贡献均突破30%；零售手续费与佣金净收入同比增长67.2%，代销类业务收入同比增长99.2%，公募、私募基金销量同比分别增长89.5%和234%；零售贷款结构持续优化，6月末余额达到5430亿元，较年初增长380亿元，经营贷、消费贷增量贡献占比超过60%；客群基础不断夯实，零售客户数达到2455万户，同比增长199.4万户，较年初增长97.5万户，贵宾客户增速达到全量客户的两倍以上；信用卡客户新增38万户，累计423.5万户，同比增长22%。

截至6月末，北京银行金融市场管理业务规模2.4万亿元，较年初增长0.2%，货币市场交易总量18.9万亿元，同比增长6.4%，全市场占比3.6%。北京银行改革托管业务运营模式，成立北京、天津托管运营分中心，实现总行-分中心两级运营模式；截至6月末，符合资管新规的净值型托管产品规模较年初增长17%，公募基金托管规模较年初增幅57.7%。

在数字化布局上，北京银行自主研发了“顺天”技术平台，夯实全行技术底座；完成分布式核心系统交易主控“云旗”平台设计与研发，实现核心底层技术自主可控；完善了数据资产管理体系，启动企业数据湖建设，构建“物理集中、逻辑分离、数据共享”的数据服务体系，实现内外部数据的平台化管理，为释放数据资产价值奠定坚实基础；开展了生产托管云、生产同城云、生产容器云、开发测试云四个全新云环境建设。

(责编：曹淼、李源)

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