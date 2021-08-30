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新研究：“氢海”系外行星或是外星生命“摇篮”

2021年08月30日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：新研究：“氢海”系外行星或是外星生命“摇篮”

　　科技日报北京8月29日电 (记者刘霞)据美国太空网近日报道，英国科学家称，寻找外星生命的科学家应该拓展一下思维！“氢海”系外行星或是孕育外星生命的“摇篮”。这种系外行星比地球大2.5倍，拥有巨大的液态水海洋及富含氢气的大气层，研究发表于《天体物理学杂志》在线版。

　　迄今为止，负责搜索系外生命的探测器主要集中于类地行星，因为地球是迄今我们所知唯一有生命的星球。但宇宙中充满了种类繁多的行星，其中一些行星虽然与地球毫无相似之处，但可能适宜生命繁衍生息。

　　在这项新研究中，研究人员发现了一类系外行星——“氢海”行星。研究小组成员说，“氢海”行星在整个银河系中似乎极其常见，它们可能拥有类似“极端生物”，就像能在地球上最恶劣环境中繁衍生息的生物。

　　新研究指出，“氢海”行星的大小与“超级地球”和气体状的“迷你海王星”相似，但密度介于这两者之间。此外，“氢海”行星种类繁多，有些行星的轨道离主恒星很近，有些则非常遥远，但即使在这种极端条件下的行星上，生命也可能存在。

　　此外，“氢海”行星似乎是寻找氧气和甲烷等潜在生物信号气体的好地方。研究人员在论文中写道：“我们发现，与岩石系外行星相比，‘氢海’行星拥有更大的半径和更高的温度，使这些生物标记物更容易被检测到。”

　　借助美国国家航空航天局今年晚些时候发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜，科学家们可能很快开始在“氢海”行星上搜寻生命。

(责编：赵竹青、陈键)

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