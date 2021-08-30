人民网北京8月30日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，退役军人事务部、农业农村部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房城乡建设部、文化和旅游部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、中国银保监会、全国工商联、国家乡村振兴局等16部门联合印发《关于促进退役军人投身乡村振兴的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调，退役军人投身乡村振兴，既是响应国家号召、投身国家战略的具体体现，也是扎根干事创业、实现人生价值的重要途径，有助于推动农村基层社会治理现代化能力提升，有助于推动农业农村经济更快更好发展，有助于推动乡村国防动员能力进一步强化。

《意见》旨在充分发挥退役军人这支宝贵人力人才资源作用，促进更多退役军人投身乡村振兴，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化、推动实现民族复兴贡献力量。

《意见》要求，各地各部门要深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，围绕拓宽就业渠道、强化培育赋能、加强政策支持、优化服务保障等五个方面，结合实际情况，拿出管用措施，积极促进退役军人投身乡村振兴，让退役军人就业创业有成就感、获得感、归属感。

退役军人事务部就业创业司负责人此前表示，《意见》的出台，一方面，能够激励退役军人响应国家号召、投身国家战略，在乡村扎根干事创业、实现人生价值。另一方面，有助于推动农村基层社会治理能力提升，有助于推动农业农村经济社会更好更快发展，有助于推动乡村国防动员能力进一步强化。

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