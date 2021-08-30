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第四届中小投资者服务论坛将于9月3日开幕

2021年08月30日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 第四届中小投资者服务论坛将于9月3日在“云上”举行。本届论坛将重点展现近一年来各方在提高上市公司质量工作方面取得的积极进展，同时以ESG投资、公司治理、投保机构股东代位诉讼为切入点，探讨提高上市公司质量、加强投资者保护的有效路径和长效机制举措。

2020年10月9日，国务院印发《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上市公司质量作出全面系统的部署安排。本届论坛为投资者保护工作搭建了学习交流的平台，在大投保格局下，有助于凝聚共识，形成合力，进一步提升投资者保护水平，推动构建公开公平公正的市场环境，维护资本市场稳定健康发展。

据悉，9月3日上午将举办以“提高上市公司质量，保障投资者合法权益”为主题的总论坛，届时，中国证监会、中国上市公司协会等单位领导将发表重要讲话，中国证监会上市部、国务院国资委产权管理局、上海市地方金融监督管理局、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司、论坛主办方等单位相关负责人将发表主旨演讲；下午同步进行“发展ESG投资，服务高质量发展”“规范公司治理，促进投资者保护”“投保机构股东代位诉讼实务探讨”3个专题论坛，将邀请国务院发展研究中心、国家气候战略中心、证券期货监管系统、法院系统等相关部门领导，市场机构负责人、高校学者、律师等，围绕相关议题通过圆桌讨论、主题演讲等形式进行深入研讨。

据介绍，本届论坛由中证中小投资者服务中心、中国上市公司协会及中国证券投资基金业协会作为轮值主办单位，联合中国证券业协会、中国期货业协会共同举办，上海市虹口区人民政府作为论坛特别支持单位。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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