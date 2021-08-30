原标题：四维图新旗下杰开科技完成1亿元天使轮融资

近日，武汉杰开科技有限公司完成由OPPO战略领投的1亿元人民币天使轮融资。杰开科技母公司杰发科技AutoChips是四维图新全资子公司，专注于汽车电子芯片及相关系统的研发与设计。

杰开科技总部位于武汉东湖高新区，目前已有多款汽车电子芯片产品量产，并被多家自主品牌车厂和合资品牌车厂前装使用。杰开科技核心产品车规级MCU，适用于汽车电子和高可靠性工业应用，包括车身控制、BMS、OBC、ABS、T-BOX、BLDC电机控制、工业控制、交流充电桩等。

2018年底，公司量产中国首款自主研发的通过AEC-Q100Grade1，工作温度-40℃~125℃的车规级MCU芯片AC781x产品系列，并在2020年推出32位Cortex-M0+车规级MCU芯片AC7801x系列，逐步丰富了MCU产品系列。目前，杰开科技正在加紧研发国内首颗符合ISO26262功能安全ASIL-B级别的车规级MCUAC7840x系列，并将于近期正式推向市场，进一步满足目前汽车电子更核心领域的替代需求，加速汽车电子芯片全面国产化的脚步。

在国际形势的快速变化和疫情等多方面因素影响下，在产业扶持政策加大和技术研发能力提升的基础上，杰开科技在国产MCU市场化战役上取得了关键的突破。2021年杰开科技已合作行业重点客户超百家，其中包括长安汽车和长城汽车在内的领先自主品牌车厂，也包括行业领先的系统厂商Tier1和众多行业头部客户，实现单月百万级出货。

胎压监测专用MEMS芯片主打产品AC5111和AC5121则是全集成胎压监测TPMS芯片，可通过多种方案提示车主胎压情况，减少爆胎、毁胎的概率，并降低油耗，可应用于前装与后装市场。产品高度集成了低功耗增强型微处理器(MCU)、气压传感器(Pressure Sensor)、温度侦测(Temperature Sensing)、加速度传感器(Accelerometer)、高频射频技术(RF)及低频射频技术(LF)六大功能，严格按照车规标准，以自主研发的低功耗MCU技术及高性能MEMS传感器技术，在多技术领域实现了重大突破。同时，新款TPMS产品也已经完成了前期的研发验证，进入量产和市场导入准备。

此轮融资标志着杰开科技正式进入快速发展期，所融资金将用于相关新产品、新技术的研发投入，未来将继续携手杰发科技AutoChips，共同发展成为汽车电子芯片领域持续创新的引领力量，为汽车新四化和“中国芯”的发展做出更积极的贡献。

(责编：赵超、陈键)