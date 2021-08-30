原标题：歌尔股份：上半年净利增122% VR业务快速增长

8月26日晚间，歌尔股份发布2021年半年度业绩报告，财报显示，2021年上半年公司实现营收302.88亿元，同比增长94.49%；实现净利润17.31亿元，同比增长121.71%；基本每股收益达到0.52元，同比增长108.00%。

财报显示，歌尔股份业绩大增主要得益于公司VR虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入增加，盈利能力进一步增强。从财报看，歌尔股份在财务费用管理和销售回款方面有提升明显,2021上半年财务费用降至0.94亿元，同比减少39.25%，经营活动现金流量净额为39.82亿元，同比增长343.40%，体现了公司销售规模扩大，销售回款和预收账款增加。

同时，歌尔股份预告前三季度业绩，预计2021年前三季度净利润约32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%。高于市场预期的增长，使投资者给予其更多的热情，在二级市场中得到充分体现，歌尔股份二级市场股价在年初波动后增长明显，截至8月市值已超1400亿。

财报显示，歌尔股份主要为三大业务板块：精密零组件、智能声学整机（如：TWS）以及智能硬件（如：VR/AR、智能可穿戴产品）。2021年上半年，精密零组件收入为60.51亿元，同比增长21.78%；智能声学整机收入为124.92亿元，同比增长91.94%；智能硬件收入为112.10亿元，同比增长210.83%。三大业务中，以VR/AR业务为主导的智能硬件业务增速抢眼，迎来爆发式增长。

VR/AR市场蓬勃发展，早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期。近期，歌尔股份董事长姜滨在2021微型显示光学技术大会上曾表示，歌尔从2012年开始布局VR/AR产业，目前占据全球中高端虚拟现实头显70%的市场份额。歌尔股份不仅与Facebook、索尼等建立了长期的合作关系，并且深入参与客户VR设备的研发、设计及生产环节。

目前，TWS已经进入了稳健发展期。市场调研机构Canalys的预测数据显示，2021年全球TWS智能无线耳机出货量约为3.5亿台，同比增长约39%，同时预测TWS智能无线耳机在未来几年中仍将保持快速增长，2020至2024年的平均年复合增长率约为19.8%。海通证券研报认为TWS耳机作为智能手机重要的声学配件，向智能化发展，将应用更多传感器，有望逐渐成为极具市场增长潜力的智能硬件产品。

此外，歌尔股份持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度，财报显示今年上半年歌尔股份投入研发15.70亿，同比增加48.52%。此前数据显示，歌尔股份每年的研发投入占营收的6%-8%，近5年累计研发投入超过100亿元。公司从事研发、工程的人员近1.2万人，还与美国的斯坦福、日本的东北大学、国内的清华等知名院校共同研发，实现持续创新。

(责编：赵超、陈键)