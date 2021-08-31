《走近地球之巅》正式发布。人民网记者 毕磊摄

人民网北京8月31日电 （记者毕磊）近日，首部全景式详解地球之巅——珠穆朗玛峰的大型百科图书《走近地球之巅》正式发布。

据记者了解，《走近地球之巅》由自然资源部所属的中国地图出版集团出版，以2020年珠峰高程测量、第二次青藏高原综合科考启动四周年为契机，突出科技创新，重在科学普及，聚合科考、测量、登山等各领域权威专家，运用珠峰相关最新科学研究成果，以全新的思路和创新的视角，运用大量稀有的珍贵史料、最新科技成果、摄影佳作、遥感数据、手绘长卷、图表、音视频、虚拟现实等创新手段，文图并茂，融媒合一，多维度展示，装帧考究，是一部全面反映珠峰地区自然资源和生态文明建设成果，以及人类勇攀自然高峰和科学高峰壮举的科普读物。

书中记录了18条攀登珠峰的路线。来源：《走近地球之巅》

全书以“认识珠峰”“科考珠峰”“攀登珠峰”“测量珠峰”“保护珠峰”五个篇章引领，呈现出珠峰的壮美与神奇，再现了珠峰历次科学考察、登山、高程测量的艰辛历程，展示了我国生态文明建设、科技发展取得的重要成果，增进了读者对珠峰及青藏高原的认知，对推进地球第三极保护、促进人与自然和谐共生具有重要意义。

据介绍，《走近地球之巅》首度系统展示我国6次珠峰地区大型综合科考、2次青藏高原综合科考成果；详细绘制18条人类成功登顶珠峰路线，解读从北坡登珠峰的路线及营地，沉浸式呈现攀登珠峰全过程；讲述珠峰最新高程数字背后不为人知的故事，解读“中国制造”首次登顶珠峰。采用近300张摄影图片、手绘插图、专业地图及信息图表，20多个音频、视频、VR三维地图融媒体延伸阅读，大幅面超长拉页等新颖独特的装帧设计，为读者带来一场全新的阅读体验。

游客达到珠峰大本营的途径。来源：《走近地球之巅》

(责编：王连香、高雷)