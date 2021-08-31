人民网北京8月31日电 （记者毕磊）近日，中国石化发布2021年中期业绩报告，按照国际财务报告准则，公司上半年营业收入1.26万亿元，同比增长22%，股东应占利润400亿元、每股收益0.33元。

财报显示，中国石化上半年实现油气当量产量235.29百万桶、同比增长4.2%，天然气产量5826亿立方英尺、同比增长13.7%。在炼油方面，上半年中国石化加工原油1.26亿吨，同比增长13.7%，生产成品油7219万吨，同比增长7.4%。

另外，在非油业务方面，中国石化实现利润同比增长13.2%。在2021中国品牌价值评价信息中，“易捷”品牌价值达184亿元，增长23亿元。上半年，成品油总经销量1.09亿吨。成品油销售板块盈利水平大幅提升，实现经营收益161亿元。

据记者了解，上半年中国石化资本支出579亿元。其中，上游板块240亿元，主要用于天然气产能和储运设施建设，以及原油产能建设。炼油板块79亿元，主要用于炼油结构调整项目和氢气提纯装置等项目建设。营销及分销板块68亿元，主要用于“油气氢电服”综合加能站、加油（气）站和物流设施等项目建设。化工板块190亿元，主要用于镇海、海南等乙烯项目，九江芳烃、仪征PTA等项目建设。

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