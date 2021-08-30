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证监会：坚守“真私募”定位 推动适时出台私募基金条例 

2021年08月30日19:26 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （黄盛）“私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向，坚守‘真私募’定位，坚持私募姓私，严格规范募投管退全链条各环节运作。”今日，证监会主席易会满表示，证监会将坚持分类施策、扶优限劣，支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募，推动形成良好市场秩序和行业生态。

数据显示，截至今年7月底，私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元，较2016年底分别增长1倍和2倍。私募股权和创投基金规模位居世界第二。

在规模体量实现跨越式发展的同时，作为资本市场重要组成部分的私募基金，如何坚持支持创业创新的根本方向，更好地支持科技创新和产业结构调整？私募基金机构如何在促进产业升级的同时，形成良好市场秩序和行业生态？

易会满对此表示，证监会将坚守监管的主责主业，推动适时出台私募基金条例，持续完善基金监管制度体系，推动发展各类机构投资者，不断壮大资本市场长期投资力量，进一步改进监管服务，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序，切实保护投资者合法权益。

据悉，近年来我国基金业支持创新创业和转型升级的作用日益显现。私募股权和创投基金对于促进创新资本形成，支持科技创新和产业结构调整，助力提升直接融资比重日益发挥出基础性、战略性作用。

证监会数据显示，截至今年6月底，私募基金投向各类股权项目本金7.6万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金占比分别达28%、26%和33%。试点注册制以来，超过八成的科创板上市公司、超过六成的创业板上市公司都获得过私募股权和创投基金支持。

易会满也指出，私募股权和创投基金主要向特定对象募集资金，通过为实体企业提供收益共享、风险共担的股权资本，支持不同发展阶段企业发展壮大和重组重建，促进产业升级和经济结构调整。然而，国内一些机构在发展中偏离了应有的定位，以私募之名变相发行公募产品，随意设立资金池，违规变相吸储、放贷，甚至擅自自融自用、侵占挪用基金资产。行业发展在一定程度上出现了真私募与伪私募并存，优秀管理人与“伪”管理人并存，接受登记管理和市场无序生长并存等乱象，损害了行业形象声誉，影响金融安全和社会稳定，与行业高质量发展背道而驰。

“当前及今后一段时期，推动资本市场高质量发展，是我们改革发展稳定各项工作的总方向、总要求。”易会满表示，私募基金管理机构要全面落实“十不得”的监管底线要求，全面梳理完善募投管退全流程全链条风险控制体系，自觉远离各种行业乱象。

同时，易会满希望基金业协会作为行业自律组织，充分发挥“服务、自律、桥梁、创新”的职能作用，深化私募基金登记备案改革，完善登记备案标准、流程，提高透明度和服务质量，进一步便利合格私募基金管理人登记备案，着力解决一批行业“急难愁盼”的问题，切实提升市场体验感和满意度。

(责编：王仁宏、高雷)

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