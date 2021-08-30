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218个城市率先推广 三部门：加快推进二手车异地交易登记“跨省通办”

2021年08月30日18:17 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者王连香）为贯彻落实国务院推进政务服务“跨省通办”部署要求，加快推行小型非营运二手车交易登记跨省通办，促进二手车便利交易，相关部门近期印发通知加快推进二手车异地交易登记推广应用。

商务部网官截图

通知明确，自2021年9月1日起开展小型非营运二手车异地交易登记第一批推广应用，推广应用城市共计218个。与前期20个城市试点相比，二手车交易登记跨省通办城市数量大幅增加，二手车异地交易将更加便利。

通知要求，推广应用地区要高度重视，严格按照商务部、公安部、税务总局《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》以及近期印发的有关工作规范要求办理业务。加强组织部署，落实好设备、系统、人员等配套保障。强化部门协作，规范二手车交易行为，同时加大宣传辅导和业务培训力度，为群众提供更高效便捷的服务。

附：第一批推广应用二手车异地交易登记城市名单

备注：表中标注“*”的城市为已试点的20个城市。

(责编：王连香、高雷)

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