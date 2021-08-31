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产业观察：我国空调行业韧性十足 厂商深挖用户个性化需求

人民网记者 毕磊
2021年08月31日08:27 | 来源：人民网
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近一年来，受洪涝灾害、原材料价格上涨、疫情阶段性反复等因素影响，空调行业遭遇较大打击。重压之下，我国空调行业表现出了一定的韧性。从奥维云网监测数据来看，2021冷年国内空调市场零售量规模5035万台，同比下滑5.8%；零售额规模1598.8亿元，同比微降0.1%。

据记者了解，自去年7月1日空调能效新国标落地实施以来，空调企业加速清退老能效空调、定频空调，加大力度布局新一级能效空调产品，并推出主打健康、节能、舒适的新品，加速健康类、高端智能化、舒适性空调的普及。

根据奥维云网数据显示，2021冷年，定频空调线上市场销量占比较2020冷年降低19.6个百分点至8.7%，线下市场同比下降16.3个百分点达到仅3.2%，随着定频空调逐渐退市直至清理殆尽，高能效、节能型产品成为主流市场。另外，新风空调市场规模不断提升，新风功能配比日益走高。

业内人士认为，2022新冷年已经开始，市场短期内并不会有大转折，一些利好的因素依然在那，关键是怎么去挖掘和转化。

“按照协会的测算，我国空调的社会保有量5.4亿台，国内零售市场每年大约5000多万以上的销量，其中一大部分是更新需求带来的，也就是对社会保有量的更新，而且这些是靠存量换新需求所驱动的。”中国家用电器协会秘书长王雷指出，应该珍惜这一市场资源，用创新技术、升级产品来满足市场需求。”

相关空调企业也表示，尽管空调行业进入市场成熟期后，大规模增长条件匮乏，但是千差万别的住房环境和复杂、多元的消费特性让个性化需求在当下的空调市场中大行其道，旧有千篇一律的产品格局难以满足不断涌现的个性化细分需求，这在不断提升企业对产品要求的同时，也催生出各空调企业基于不同细分场景的技术百花齐放。

中国家电网总编吕盛华指出，随着用户群体的不断细分，用户的聚合形态不断改变，圈层经济逐渐兴起，以Z世代为代表的年轻细分市场将逐渐撑起中国消费新的未来；同时银发潮日益受到关注，适老产品需求凸显。此外，新场景应用如电梯空调、厨房/卫浴专用空调等也会越来越多，这些都将为空调行业发展带来新的增量空间。

(责编：王连香、高雷)

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