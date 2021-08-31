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农业农村部：到“十四五”末农膜回收率将达到85%以上

2021年08月31日08:28 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见（以下简称《意见》）。提出到“十四五”末，农业固体废物污染防治水平和资源化利用能力迈上新台阶，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，秸秆综合利用率稳定在86%以上，农膜回收率达到85%以上，农药包装废弃物回收率达到80%以上。

数字显示，2019年全国畜禽粪污产生量30.5亿吨、农作物秸秆产生量8.7亿吨、农膜使用量246.5万吨、废弃农药包装物约35亿件。一些地区农业面源污染严重，农业固体废物防治短板依然突出，给乡村生态环境治理和农业高质量发展造成较大压力。

修订后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称《固废法》）已于2020年9月１日起正式施行。农业农村部《意见》明确要求贯彻实施加快推进畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、全力抓好地膜回收利用、加快农药包装废弃物无害化处置、加强农业固体废物回收利用科技支撑、开展《固废法》宣传等六项重点任务，旨在加快推进农业固体废物回收处置和资源化利用，对于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化具有重要意义。

具体来说，在加快推进畜禽粪污资源化利用方面，农业农村部要求以畜牧业绿色循环发展、耕地质量提升和农业面源污染防治为主要目标，以畜禽粪肥就地就近科学还田利用为主攻方向，全面推进畜禽粪污资源化利用。

在推进秸秆综合利用方面，以肥料化、饲料化、燃料化利用为主攻方向，每年建设200个以上秸秆综合利用重点县。推动秸秆科学健康还田，建立健全秸秆收储运体系，打通秸秆产业发展的“最初一公里”。

地膜造成的农田“白色污染”已经严重威胁土壤质量。记者梳理发现，2017年农业部曾印发《农膜回收行动方案》，要求在甘肃、新疆和内蒙古启动建设100个地膜治理示范县，并在示范县建立加厚地膜全面推广使用、回收加工体系，实现当季地膜回收率达到80%以上，率先实现地膜基本资源化利用。此次农业农村部印发《意见》，要求以主要覆膜区域为重点，以回收利用、减量替代为主要治理方式，大力推进标准地膜应用、机械化捡拾、专业化回收、资源化利用，有效防控农田“白色污染”。

此外，在加快农药包装废弃物无害化处置方面，组织开展一批农药包装废弃物回收处理试点，发挥好行业协会在农药包装废弃物回收处理中的组织协调、技术指导等作用，并建立农药包装废弃物回收台账。

农业固体废物回收还需科技支撑。“下一步，将通过建设区域示范基地；加强重点实验室、长期观测实验站等创新平台建设，加大固废处理科技支撑力度。并建立完善的源头治理、综合利用、安全处置的技术标准体系，推进农业固体废物相关国家、行业和地方标准的制修订。”农业农村相关负责人表示。

(责编：王连香、高雷)

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