8月30日，世茂集团控股有限公司（以下简称世茂）发布2021年中期业绩报告。报告期内，世茂合约销售额1528亿元，同比增长38%；销售均价17746元/平米，高于TOP10房企1.34万元/平米；实现营业收入734亿元，同比增长13.7%；其中非房开收入66亿元，增长128%。

业绩发布会上，世茂集团董事局副主席、总裁许世坛表示，下半年，世茂将进一步提升财务、投资、组织、品牌等维度的核心竞争力，跨越转轨周期，淬炼永续经营能力，做行业竞争新格局的优胜者、赛道布局的领跑者和长期价值的兑现者。

业绩会现场（受访者供图）

2021上半年，世茂实现股东应占核心利润62亿元，较去年同期55.6亿（不含处置物业股权收益）增长11.5%；核心利润93.8亿元，同比上升13.6%；毛利率28.6%，具备优势。每股盈利1.78元，同比增长16.7%。

2021年世茂中期派息每股0.7港元，同比增长16.7%。此外，1月至7月，大股东累计增持公司686.25万股股份，涉资1.42亿港元；7月份公司累计回购400万股，涉资约6300万港元。

报告期内，世茂回款额1161亿元，同比增长30.4%；现金及银行存款823.8亿元，较2020年底增长20.3%；未动用授信额度约800亿，并在期内成功发行10年期8.7亿美元优先票据，利率3.45%。一年内到期负债占比27%；资产负债率（扣预收款）68%、净负债率50.9%，现金短债比（不扣预售监管资金及受限资金）1.9。

2021年上半年，世茂获取土地19块，土地总价超200亿；其中新获取土地资源中，一、二线货值占比达62%， 如包含强三、四线城市，占比约95%。截至2021年6月30日，世茂权益前土地储备约7283万平方米，货值约11800亿；下半年，公司可售货值3600亿，在核心城市群的货值超过2700亿，占比约75%。上半年非房开收入增长128%至66亿元，占比达9%。

公司服务方面，上半年营业收入42.34亿元，归母净利润5.78亿元，分别实现171%和136%的同比增长；截至2021年6月30日，公司服务合约面积达2.39亿平方米，同比增长91%。世茂股份上半年实现营业收入119亿元，同比增长30%；毛利润45.9亿元，同比增长33%。酒店板块方面，上半年公司营业收入大涨141%至11.9亿元；截至2021年6月30日，已拥有27家（含筹建）国际品牌酒店和136家（含筹建及输出管理）自主品牌酒店，客房总数量突破32000间，年接待客流超660万。

业绩会上，许世坛表示，世茂全年非房开收入目标超150亿，增长约74%；非房开收入的目标占比也将持续提升，三年目标20%以上。

截至2021年7月，世茂累计对外捐赠逾17.5亿元，公益项目覆盖人口超过2200万。截至6月30日，公司绿色建筑总面积7313万平方米，较2020年末增长13.14%；拥有LEED金级建筑6座，LEED银级建筑2座，为企业和城市的可持续发展赋予动能。

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