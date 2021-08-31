原标题：发挥电力行业优势 助推“双碳”目标实现

科学谋划“十四五”电网建设发展需求，加快推进330千伏渭河源变前期工作步伐，力争年内取得核准；研究制定“碳达峰、碳中和”行动17项工作任务，并细化为38项具体举措；立足定西域内新能源资源禀赋优势，做好新能源规划引导、宣传推广，持续优化并网流程，提升并网服务质量……这是国网定西供电公司积极行动，发挥行业优势助推定西实现“碳达峰、碳中和”目标的行动体现。

布局“绿色电能”

“针对通渭多能互补扶贫示范150万千瓦、定西市2021—2023三年整体开发60万千瓦及通渭县分布式光伏发电整体开发试点32万千瓦新能源项目，开展送出通道建设前期研究……”为落实“碳达峰、碳中和”目标行动，提升定西电网的承载能力，融合现有电网资源和“十四五”电网规划布局，做好新能源整体接入系统论证和方案编制，以支撑市域经济发展和新能源并网需求，助力定西“千万千瓦级新能源基地”建设。

据悉，定西域内尤其是通渭县，年日照时数2430小时，光伏发电年可利用时数达1400小时。“十三五”期间，定西域内获批光伏扶贫项目44万千瓦。

为确保光伏项目并网送出，积极对接政府，掌握电站建设规划，依据电站站址及规模，组织专人进行现场勘查，选定合理的接网工程路径，分变电站、线路、配变，逐级校核电网接纳能力，核实电网改造规模和接网工程建设规模，将光伏电站与接网工程一一对应，实现无缝衔接。

特别针对通渭光伏电站建设规模较大的特殊情况，制定推进光伏电站建设试点及样板县建设实施方案，与通渭县政府部门保持密切接触，建议政府因地制宜建设分布式光伏电站，将落实消纳条件作为光伏建设的前置必要条件，最大限度发挥定西电网的潜力，减少农村电网改造投资，有效降低光伏电站多点零散接网对电网安全稳定运行造成的影响。

同时，还加强接网工程可研、初设评审，消除源端安全隐患，为各县（区）光伏接网提供了重要理论依据和技术支撑。

为了满足各电压等级光伏电站的并网需求，累计投资1.14亿元，新建110千伏变电站1座，增容35千伏变电站3座，建设与改造10千伏及以下线路200余公里，实现了电网和光伏产业的协调有序发展。

通渭县的风力资源也十分丰富，年均有效风速达4.7米/秒、有效发电时数6000小时。通渭风电基地项目是全省第三个、陇中地区唯一一个百万千瓦级风电基地，辐射周边安定区、陇西县和会宁县，共规划布局12个风电场，总体建设规模200万千瓦，其中在通渭县范围内建设8个风电场，总装机容量120万千瓦，总投资约115亿元，是全县清洁能源产业发展的重大带动性示范工程。

为确保该域内风电能够上网送出，完成投资6550万元的一个330千伏间隔建设和通渭百万千万风电基地330千伏送出线路29.948公里。该工程完工后有效提升了定西电网的风电消纳能力，对新能源大规模开发利用起到了推动作用。

就进一步提升电网对新能源的承载能力，该公司发展策划部负责人表示：“将通过增加330千伏和110千伏布点来优化地区网架结构，满足各类电源接入和新增负荷发展需要。同时加快推动配电网转型升级，优化配网侧支撑电网调节能力和系统平衡能力，着力提升配电网对新增负荷、分布式电源的承载能力和适应能力……”

推行“电能替代”

位于定西市安定区凤翔镇李家咀村新庄社的甘肃天然霖农产品保鲜仓储有限公司，长期因普通的空压机压缩制冷装置噪音大、效率低、无自动化设施等问题制约着发展。

了解到该企业状况后，网定西供电公司积极联系设备厂家，制定现场改造方案，推动该企业实施内部线路改造，增加受电设备，完善配套电网等一系列工作后，最终实现了该企业恒温保鲜一体化制冷设备的改造，增加用电容量100千伏安，预计每月可增供电量两万千瓦时。

年初，从供电能力、电网发展、节能减排、民生用电保障等方面绘制了“电能替代助力美丽乡村”蓝图，打造了“渭源县百美村宿乡村旅游扶贫示范基础配套项目”“漳县农村学校清洁能源供暖建设项目”等7处美丽乡村建设示范点，积极打造电能替代品牌，对旅游项目开展“电能替代”示范建设，将厨房、采暖及污水处理设备均进行了电气化配套，打造乡村旅游样版。

同时，还聚焦工业、交通、城乡居民、农业、餐饮业等领域，打造“一县一特色、一所一亮点”示范项目，形成典型经验，大力实施电能深度、广度替代，有效减少散烧煤、直燃油消耗，全面建成能效服务体系，坚持效益优先、合作共赢，促进终端能源消费电气化。

截至7月底，累计完成电能替代项目1014个，完成电能替代电量18142.79万千瓦时。

据了解，“十四五”规划新建及改造线路384.6公里、新增配电容量22.4兆伏安，用于充电基础设施和电采暖等配套电网建设，满足全市约7000辆电动汽车及83个乡镇政府、76个乡镇卫生院以及300余所教育机构的小型集中式煤改电项目用电需求。

“定西电力承担社会责任，落实‘四个革命、一个合作’能源安全新战略，积极服务实现‘碳达峰 碳中和’目标，当好能源清洁低碳转型的‘引领者’‘推动者’‘先行者’，值得学习借鉴。”国家能源局法改司副司长梁志鹏在定西调研时，这样肯定道。（马秀霞）

(责编：赵竹青、陈键)