新华社“新华视点”记者杨淑馨

原标题：揭秘“演艺练习生”招募乱象

“3万元包出道”“5万元就可拍电影”……不少青少年对“明星梦”满怀憧憬，网络社交平台常常发布各种“练习生招募”信息。然而，“新华视点”记者调查发现，一些练习生的选拔，实际上是“钓鱼”青少年实施敛财。

为圆“明星梦”被忽悠甚至受骗

“你好，我是××娱乐的星探。在微博看到你的样貌和身材各方面条件挺好，是否有兴趣当我们公司的练习生？”北京的大学生萧艾（化名）在微博私信中收到一家自称总部在香港的经纪公司“星探”的邀约。喜欢偶像团体的她一直有着“明星梦”，于是答应参与线下面试。

在面试现场，萧艾发现，多数考生是年龄更小的初高中生。经考官简单问了几个问题后，萧艾被告知符合签约条件。但“星探”提出，萧艾“不是专业艺术院校出身”，需要接受包装和培训，费用为5万元。

“公司承诺，签约之后一年可以有固定的电视剧和电影拍摄资源，这笔前期支付的培训费用很快就可以通过工作挣回来。”被“明星梦”打动的萧艾决定签约，“当时很激动，感觉可以出道了。”

萧艾兴冲冲回家要钱，但家人认为她的决定太草率没同意。不久后，萧艾发现这家公司因涉嫌诈骗人去楼空。没过多长时间，她又遇到一次类似的招募，只不过培训费变成3万元。

萧艾遭遇的练习生骗局并非个案。

所谓“练习生”，最早起源于日韩，是演艺公司挖掘、培养新艺人的一种模式。通常，一些演艺公司会从青少年中选拔练习生，再通过一定的培训流程择优出道。近年来，国内娱乐圈也引入这一模式。随着一些选秀节目的热播，出现了一批练习生出身的当红偶像。

一些不法分子乘虚而入。今年6月，江苏无锡网警公布一起案例，两名憧憬当明星的中学生陷入“练习生招募”骗局。两人加入一个名为“练习生招募交流群”的QQ群，群内自称是韩国某娱乐公司负责人的李某，伪造公司营业执照和身份信息，向两名学生索要练习生报名费、护照办理费、服装费等费用。

“星探”遍地撒网忽悠人，有培训机构“挂羊头卖狗肉”

在微博练习生相关的超级话题、练习生百度贴吧等网络渠道中，存在大量“招募”“成团”信息。其发布者往往自称“艺人统筹”“经纪人助理”，并配以公司的文字和海报介绍。此外，一些所谓的“星探”“经纪人”还会在抖音等平台以私信方式进行招募。

据广州某经纪公司新人开发部经纪人王海棠（化名）介绍，这些招募信息真假难辨，具体操盘者往往也是鱼龙混杂。

“我今年12岁，爱好唱歌跳舞，梦想成为一名艺人”“现在上初三，希望在初中毕业前能找到公司合作”“14岁，有舞蹈基础，会弹钢琴”……在微博“练习生招募”超级话题中，不乏这样的自荐内容，发帖人大多是未成年人。知情人说，他们往往被视为敛财的目标。

记者以“想成为练习生”为题发表微博，不到一个小时，就有10余名自称“星探”的注册用户向记者发来私聊信息，在推出公司海报、讲了几句内容相差无几的招揽“套话”后，纷纷要求添加微信。

在交谈中，“星探”们多以“公司有丰富的业内资源”“与各大平台有合作”等作为开场白，在线上进行简单的信息搜集后，就要求记者参与线下面试，完成选拔和签约环节。

一个号称是“韩国cube娱乐公司中国分公司”的“经纪人”称，记者进入公司后可以去韩国进修，报名费是10万元到20万元，并称“有老师安排节目，争取中心位，一到两年就能小有名气”。

记者查询发现，该“经纪人”提供的分公司名称在网上查不到任何有效信息，其发送的公司地点显示是上海某地的厂房仓库。当记者提出疑问，该名男子随即表示是“公司刚成立名气太小”的缘故。

王海棠表示，以“潜力不错”为由忽悠人到公司面试后，这些“星探”和“面试官”往往会在现场承诺给予各种资源，诱导年轻人缴费签约。只要完成签约，这些“星探”就能获得相应提成。被“招募”的年轻人进入公司后，还可能遭遇各种要求“续费”的操作。

此外，一些培训机构也打着经纪公司的名号招募练习生。一位自称“湖南台旗下经纪公司”的“艺人统筹”对记者说，交一笔近2万元的训练费，就能获得演出机会。但经查询，该公司只是一家教育培训公司。

值得注意的是，记者调查发现，还有不法分子冒充大型经纪公司工作人员，以视频面试为由引诱未成年人脱衣。多位受访者向记者提供的聊天截图显示，账号名为“染色体集团特招”的用户，冒充长沙染色体娱乐集团有限公司工作人员，以检查文身伤疤为由要求面试者“脱衣服检查”。

记者在发布“想成为练习生”的个人微博后，一个名为“正在招练习生中”的微博用户主动向记者发起私聊，表示“现在是秘密考核期，考核期间任何内容必须保密”，随即提出拍全身无遮挡身材等要求。

长沙染色体娱乐集团有限公司与乐华娱乐此前均曾发布声明，称有不法分子冒充公司名义非法行事，并提醒所有非官方渠道消息均为虚假消息。但截至记者发稿时，这些账号仍然活跃在练习生相关话题中，有不少人回复。

加大规范整治，切实保护青少年利益

当前，练习生已经成为演艺产业一个不可忽视的存在。爱奇艺公布的一组数据显示，《偶像练习生》节目中的100名练习生是从全国87家经纪公司、1908名练习生中选拔出来的。《创造营》《青春有你》以每年一季的频次播出，每季都招募了上百名练习生参赛。

多位专家表示，随着选秀节目热播，练习生市场走热，要高度关注这个领域的乱象，切实保护青少年群体的利益。

专家建议，相关部门应加大对市场的规范，同时有关平台也要注意对信息的监测和审核，减少不良信息传播。

西南政法大学民商法学院教授张力表示，应提醒希望进入娱乐行业的青少年和他们的家长，“要警惕违法分子虚构所谓‘出道’机会，诱导收费和签约。其行为可能涉嫌诈骗。”

而对于怀揣艺术梦想的年轻人，业内人士建议，不要轻信网络上不明身份者的许诺。当有自称“星探”的人主动联系时，一定要查验对方公司资质及其真实身份。“一般来说，线上的联系我们会采用蓝V账号，线下的选拔对于业务能力也有硬指标要求。”北京坤音娱乐经纪有限公司经纪人兰振荣说。

兰振荣表示，签订合同时要注意明确条款内容及违约条款等。“对需要缴费、签约年限短但违约金高的内容要提高警惕。未成年人的辨别和自我保护能力较弱，签约应在家长监护陪同下进行。”

张力建议，在面对练习生招募时要注重隐私保护，不要在网络上随意发布包括自己真实姓名、家庭住址、身份证号、高清照片等个人隐私信息。（参与采写：钟霈琳）

(责编：赵竹青、陈键)